Forskere utvikler biocoating med maling for å supplere luft i Mars Habitat

Forskere har utviklet en biocoating, kalt Green Living Paint, som kan innlemmes i habitatet på Mars for å supplere luften. Biocoatingen inneholder en type bakterier kalt Chroococcidiopsis cubana, som utnytter en unik form for fotosyntese for å overleve under ekstreme forhold. Denne bakterien tar opp karbondioksid (CO2) og frigjør oksygen som en del av prosessen. Teamet ledet av mikrobiolog Simone Krings fra University of Surrey i Storbritannia hadde som mål å lage en holdbar og miljøvennlig biocoating-matrise for bakteriene.

Biobelegget ble utviklet ved å blande lateks med nanoleirepartikler for å oppnå en porøs, men mekanisk robust struktur. Forskerne observerte belegget i 30 dager og fant ut at det konsekvent frigjorde opptil 0.4 gram oksygen per gram biomasse per dag, mens det absorberte CO2. Denne bærekraftige metoden har implikasjoner for romutforskning i tillegg til å adressere bekymringer om økende utslipp og vannmangel på jorden.

Selv om den nåværende oksygenproduksjonen ikke er tilstrekkelig for et Mars-habitat alene, kan det redusere mengden oksygen som romferder trenger for å transportere betydelig. Chroococcidiopsis cubanas evne til å overleve i ekstreme miljøer gjør den til en potensiell kandidat for Mars-kolonisering. Forskningen er publisert i Microbiology Spectrum.

kilder:

– Mikrobiologi spektrum