Ny oppdagelse: Fint silikatstøv spilte en nøkkelrolle i utryddelsen av dinosaurer

Forskere har avdekket en banebrytende faktor som bidro til utryddelsen av dinosaurene. Mens den gigantiske asteroide-nedslaget lenge har blitt kreditert for å utslette disse eldgamle skapningene, avslører ny forskning at fint silikatstøv spilte en avgjørende rolle i jordens ødeleggelse.

For rundt 66 millioner år siden kolliderte en massiv asteroide med en diameter på minst 10 km med planeten vår. Nedslaget frigjorde en ufattelig mengde energi, tilsvarende 4.7 milliarder ganger så mye som Hiroshima-bomben. Etterdønningene malte et dystert bilde: sjokkbølger lanserte fisk fra vannet og begravde dem under lag av gjørme og rusk tusenvis av kilometer unna. Skogbranner raste over store områder, mens tsunamier som ruvet over en kilometer høye oppslukte havene. Planeten ristet av megaskjelv som varte i flere måneder. Svovelsyre regnet ned og forvandlet hav til sure dødsfeller, mens sollys ble blokkert av atmosfærisk materiale i godt over et år, noe som forårsaket en drastisk avkjølende effekt. Denne katastrofale hendelsen førte til kollaps av næringsnett og utryddelse av omtrent tre fjerdedeler av alle livsformer på jorden.

Tidligere forskning tilskrev den påfølgende "påvirkningsvinteren" til svovel- og sotpartikler som ble sluppet ut i atmosfæren. Denne siste studien utfordrer imidlertid denne oppfatningen. Forskere undersøkte mineraler bevart i bergarter på et fossilsted i North Dakota, USA, og gjorde en overraskende oppdagelse. Konsentrasjonen av fine silikatstøvpartikler var mye høyere enn først antatt. Når de ble lagt inn i en klimamodell, ble disse partiklene funnet å ha dvelet i atmosfæren i opptil 15 år etter sammenstøtet, noe som forårsaket en betydelig avkjøling av jordoverflaten, opp til bemerkelsesverdige 15 °C (27 °F). Dette står som et dyptgripende klimaskifte, spesielt når man vurderer de anslåtte konsekvensene av bare 2 °C (3.6 °F) global oppvarming.

Dette funnet kaster nytt lys over de ødeleggende konsekvensene av en påvirkning av denne størrelsesorden. Den understreker viktigheten av fortsatt overvåking av himmelen for å beskytte planeten vår mot fremtidige kosmiske trusler. Hver ny åpenbaring bidrar til vår forståelse av den katastrofale hendelsen som utslettet dinosaurene og omformet livets gang på jorden.

FAQ

Spørsmål: Førte asteroide-nedslaget alene til at dinosaurene ble utryddet?

A: Nei, asteroidekollisjonen utløste en serie kaskadeeffekter som bidro til utryddelsen.

Spørsmål: Hvor lenge ble det fine silikatstøv i atmosfæren?

A: Partiklene av fint silikatstøv antas å ha hengt i atmosfæren i opptil 15 år etter sammenstøtet.

Spørsmål: Hva var den generelle innvirkningen av silikatstøvet på jordens klima?

A: Tilstedeværelsen av fint silikatstøv forårsaket en betydelig avkjølende effekt, og senket jordens overflatetemperatur med så mye som 15 °C (27 °F).

Spørsmål: Hvor mange prosent av livsformer på jorden ble utslettet som et resultat av denne hendelsen?

A: Omtrent tre fjerdedeler av alle livsformer på jorden ble utryddet på grunn av de ødeleggende konsekvensene av asteroide-nedslaget.