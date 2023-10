Unlocking the Secrets of Mars: Ny innsikt i planetens indre

By

Seismiske bølger utløst av et meteorittnedslag på Mars har avslørt spennende avsløringer om planetens dype indre. Disse banebrytende funnene utfordrer langvarige antakelser og gir forskere verdifull innsikt i anatomien til vår naboplanet.

De seismiske dataene samlet inn av NASAs InSight-lander belyser tilstedeværelsen av et tidligere uoppdaget lag av smeltet stein som omkranser Mars' flytende metalliske kjerne. Denne innerste komponenten er nå forstått å være mindre og tettere enn tidligere antatt, noe som signaliserer et betydelig skifte i vår forståelse av Mars' indre struktur.

Når seismiske bølger beveger seg gjennom forskjellige materialer inne i en planet, inkludert de som genereres av meteorittnedslag, endres hastigheten og formen deres. Dataene innhentet fra InSights seismometerinstrument har gjort det mulig for forskere å få et klarere bilde av Mars' interne sammensetning.

Nedslaget av en meteoritt i Tempe Terra, et høylandsområde på Mars, 18. september 2021, utløste et jordskjelv med en styrke på 4.2 og etterlot seg et krater som målte omtrent 425 fot (130 meter) i bredden. Interessant nok skjedde denne innvirkningen på motsatt side av Mars fra InSights plassering i Elysium Planitia, en sletteregion.

De seismiske bølgene generert av denne hendelsen penetrerte planetens dype indre, inkludert kjernen, og ga enestående innsikt. Før denne oppdagelsen kunne forskere bare observere refleksjoner fra toppen av Mars' kjerne, ikke seismiske bølger som krysset den.

Ved å analysere oppførselen til disse bølgene, har forskere identifisert tilstedeværelsen av et smeltet silikatlag, omtrent 90 miles (150 km) tykt, som omgir kjernen. Denne smeltede regionen, som ligger i mantelen, den indre delen av planeten, var tidligere ukjent.

I tillegg beregnet forskerne en ny størrelse for Mars' kjerne, og estimerte diameteren til å være rundt 2,080 miles (3,350 km), omtrent 30% mindre enn tidligere estimater. De fant også at mantelen, som ligger mellom planetens ytre skorpe og kjerne, strekker seg omtrent 1,055 1,700 miles (XNUMX XNUMX km) under overflaten.

I motsetning til Jorden har Mars et helt eller delvis smeltet lag rundt kjernen. En studie indikerer tilstedeværelsen av et helt smeltet lag, mens den andre antyder at det er delvis smeltet på toppen. Det smeltede og delvis smeltede laget består hovedsakelig av silikater anriket på jern og radioaktive varmeproduserende elementer, forskjellig fra den overliggende faste mantelen.

Ytterligere studier viser at Mars' kjerne hovedsakelig består av jern og nikkel, sammen med lettere elementer som svovel, oksygen, karbon og hydrogen. Disse lettere elementene utgjør omtrent 9-15 % av kjernens sammensetning i vekt, noe som er lavere enn tidligere antatt, men sammenlignbart med jordens kjerne.

Denne banebrytende forskningen utfordrer vår forståelse av Mars interne struktur og understreker kompleksiteten til planeter som forskjellige systemer. Mars, med en diameter på rundt 4,220 km sammenlignet med jordens 6,791 km, fortsetter å fengsle både forskere og astronomer.

FAQ:

Spørsmål: Hva avslørte de seismiske bølgene fra meteorittnedslaget på Mars?

A: De seismiske bølgene avdekket et tidligere ukjent lag av smeltet stein rundt Mars' flytende metalliske kjerne.

Spørsmål: Hvordan samlet forskerne seismiske data?

A: Dataene ble samlet inn av NASAs InSight-lander, som har et seismometerinstrument.

Spørsmål: Hvor skjedde meteorittnedslaget?

A: Meteorittnedslaget fant sted i Tempe Terra-regionen på Mars.

Spørsmål: Hvordan skiller Mars indre seg fra jordens?

A: Mars har et smeltet eller delvis smeltet lag rundt kjernen, mens Jorden ikke har det.