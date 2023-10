Forskere identifiserer genetiske arr som hjelper lungebetennelsesbakterier med å utvikle antibiotikaresistens

Forskere ved University of Sheffield har gjort en viktig oppdagelse som belyser hvordan lungebetennelsesbakterier utvikler resistens mot antibiotika. I en studie publisert i tidsskriftet PNAS, identifiserte forskere et genetisk arr igjen i genomet til bakterier når de blir resistente mot antibiotikabehandling. Å forstå denne evolusjonære inngangsporten vil gjøre det mulig for forskere å forutsi hvilke stammer av lungebetennelse som vil bli svært resistente i fremtiden, noe som gjør det mulig å implementere kontrolltiltak for å beskytte pasientens liv.

Lungebetennelse er en alvorlig infeksjon og den tredje ledende dødsårsaken i den britiske befolkningen. En av bakteriene som er ansvarlige for disse infeksjonene er Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Antibiotika administreres vanligvis for å eliminere bakteriene, men de utvikler i økende grad resistens, noe som utgjør en langsiktig trussel mot pasientbehandlingens effekt.

Forskningen utført av Sheffield-teamet fokuserte på mutasjoner kalt pde1, som fungerer som den evolusjonære inngangsporten for S.pneumoniae-celler til å oppnå antibiotikaresistens. Identifikasjonen av dette genetiske arret representerer et betydelig fremskritt i å forstå fremveksten av resistens og potensialet for å forutsi det.

Dr. Andrew Fenton, hovedforfatteren av studien, understreket viktigheten av denne oppdagelsen for å bekjempe antibiotikaresistens. Han forklarte at forståelse av hvordan resistens oppstår gjør det mulig å identifisere farlige bakteriestammer og iverksette kontrolltiltak for å forhindre spredning av dem.

Mens tidligere studier har undersøkt sammenhengen mellom genomassosiasjon og antibiotikaresistens hos S.pneumoniae, markerer denne forskningen en betydelig forbedring i den molekylære forståelsen av resistens. Identifikasjonen av pde1 tjener til å utvide det begrensede antallet kjente mutasjoner som fremmer antibiotikaresistens i denne bakterien.

Denne studien gir verdifull innsikt i mekanismene bak utvikling av antibiotikaresistens hos lungebetennelsesbakterier. Ved å forstå disse prosessene kan forskere arbeide for å utvikle effektive strategier for å bekjempe denne økende folkehelseproblemet.

