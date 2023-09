Internasjonalt team fullfører sekvensering av Y-kromosom, og avslører nye proteinkodende gener

By

Et internasjonalt team av forskere har fullført sekvenseringen av Y-kromosomet, det mannlige kjønnskromosomet. Den banebrytende forskningen har også ført til oppdagelsen av 41 ekstra proteinkodende gener, og åpnet nye veier for videre forskning på sykdomsrisiko og menneskelig biologi.

Inntil nylig manglet en betydelig del av Y-kromosomet fra referansegenomet, noe som utgjør en utfordring for forskere. Fremskritt innen teknologi og bioinformatikkalgoritmer har imidlertid gjort det mulig for teamet å overvinne dette hinderet og sekvensere det mannlige kjønnskromosomet fullt ut.

Sekvenseringen av Y-kromosomet har lagt til 30 millioner nye baser til den menneskelige genomreferansen. I tillegg har den avslørt 41 tidligere ukjente proteinkodende gener. Denne omfattende sekvensen av Y-kromosomet gir en verdifull ressurs for å studere genetiske variasjoner som kan påvirke menneskelige egenskaper og sykdommer.

Strukturen til Y-kromosomet, som hadde vært unnvikende i flere tiår, er nå bedre forstått. Sekvenseringen har gitt et koblingsskjema over de genetiske bryterne som aktiveres av Y-kromosomet, hvorav mange er kritiske for mannlig utvikling. Forskere kan nå bruke dette kartet til å fordype seg i de genetiske bidragene til reproduksjon og andre mannsspesifikke egenskaper.

Sekvenseringsprosessen var spesielt utfordrende på grunn av de repeterende molekylære mønstrene og palindromiske sekvensene som ble funnet i Y-kromosomet. Den nye metoden for sekvensering tillot imidlertid forskerne å identifisere og forstå disse komplekse sekvensene, og ga et mer omfattende syn på det mannlige kjønnskromosomet.

Den fullførte sekvensen av Y-kromosomet ble muliggjort gjennom samarbeidet fra over 100 forskere fra hele verden. Forskningen ble ledet av National Human Genome Research Institute og Telomere-to-Telomere-konsortiet.

Denne betydelige prestasjonen vil i stor grad fremme vår forståelse av menneskelig biologi og kan bidra til gjennombrudd innen kreftforskning. Dessuten kan variasjonen observert i Y-kromosomet mellom individer nå utforskes ytterligere, noe som potensielt kan føre til en bedre forståelse av sykdomsrisiko.

Fullføringen av Y-kromosomsekvenseringen markerer en viktig milepæl innen genomikk og setter scenen for fremtidige oppdagelser på feltet. Forskere kan nå designe eksperimenter for å teste virkningen og funksjonen til tidligere uutforskede deler av Y-kromosomet, og kaste lys over dets rolle i menneskers helse og utvikling.

