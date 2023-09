Parasittiske ormer manipulerer maur for å navigere i gresstrå

En fersk studie har avslørt at parasittiske ormer kjent som lansettleverflagger har en mer sofistikert strategi for å infisere maur enn tidligere antatt. Disse ormene tvinger maurene til å klatre oppover gresstråene og deretter klatre ned igjen når været blir for varmt. Hensikten med denne manipulasjonen er å øke sjansene for at maurene blir spist av større dyr, slik at ormene kan fortsette sin livssyklus.

Lancet-leverflak lever først og fremst inne i kyr eller andre beitende drøvtyggere som voksne. Ormene legger egg i gresset gjennom kuas utskillelse, som deretter spises av snegler. Inne i sneglene når ormene neste larvestadium og formerer seg ukjønnet. Sneglene reagerer på angrepet ved å danne cyster rundt ormene, som til slutt hostes ut og inntas av maur sammen med ormelarvene.

En gang inne i en maur, går larvene inn i sitt neste stadium av livet. De fleste migrerer til maurens mage, men en vil ta seg til hjernen og ta kontroll. Den infiserte mauren blir så tvunget til å klatre til toppen av et gresstrå og feste seg, noe som gir større dyr mulighet til å spise mauren og ormene. Ormene når endelig voksen alder inne i sin siste vert, flytter til leveren, mater, parer seg og legger egg for å starte syklusen på nytt.

Et team av forskere ved Københavns Universitet bestemte seg for å undersøke denne komplekse prosessen videre. De studerte over tusen infiserte maur i en skog i Danmark og fant at temperaturen hadde størst innflytelse på maurenes oppførsel. Maurene holdt seg på gresset på kjølige dager, men krøp ned igjen på varme dager. Dette tyder på at ormene manipulerer maurene om natten og om morgenen for å plassere dem i gresset når beitende dyr er aktive og deretter beskytte dem mot solen om dagen.

Disse funnene fremhever kompleksiteten til parasittatferd og behovet for ytterligere forskning for å forstå de spesifikke mekanismene som brukes av disse flukes for å manipulere maurenes hjerner. Mens mennesker av og til kan bli infisert av lansettleverflager, er disse infeksjonene sjeldne og mennesker er tilfeldige verter.

Kilder: Behavioral Ecology