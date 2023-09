Parasittiske ormer manipulerer maur for å klatre i gresstrå

Nyere forskning har avslørt at parasittiske ormer, spesielt lansettleverflager, har evnen til å manipulere maur til å klatre oppover gresstråene og deretter klatre ned igjen når været blir for varmt. Disse ormene har en kompleks livssyklus som er avhengig av å bli spist av større dyr for å fortsette sin reproduksjonssyklus.

Lansettleverflakkene lever først og fremst som voksne inne i kuer eller andre beitende drøvtyggere. Men for å nå sin endelige vert, går de gjennom en rekke stadier. Ormeggene skilles ut av kyr og ender opp i gress, hvor de konsumeres av snegler. Inne i sneglene når ormene larvestadiet og formerer seg ukjønnet. Sneglene reagerer på angrepet ved å danne cyster rundt ormene, som deretter hostes ut som slimkuler. Maur konsumerer disse slimkulene uten å vite det, sammen med ormelarvene.

Vel inne i mauren vokser larvene og migrerer til maurens mage, mens den ene larven tar veien til maurens hjerne og tar kontroll. Den infiserte mauren blir deretter manipulert til å klatre til toppen av et gresstrå og gripe fast i det, noe som gjør den til et enkelt mål for streifende drøvtyggere å utilsiktet konsumere mauren og parasittene. Inne i den endelige verten når ormene voksen alder, flytter til leveren, mater, parer seg og legger egg, og starter syklusen på nytt.

Forskere ved Københavns Universitets avdeling for plante- og miljøvitenskap utførte en studie for å bedre forstå oppførselen til infiserte maur. De observerte over 1,000 infiserte maur i Bidstrup-skogene, Danmark, i 13 dager uten påfølgende. Studien fant at temperatur spilte en betydelig rolle i maurenes oppførsel. På kjølige dager holdt maurene seg først og fremst på gresset, mens de på varmere dager krøp ned igjen og gjenopptok sine vanlige aktiviteter. Dette tyder på at ormene manipulerer maurene om natten og tidlig om morgenen.

Studien fremhever kompleksiteten og sofistikeringen til disse parasittene og hvor lite vi fortsatt vet om dem. Ytterligere forskning er nødvendig for å avdekke de spesifikke mekanismene som gjør at flukes kan manipulere maurens hjerne. Mens mennesker av og til kan bli infisert av disse ormene, er infeksjoner sjeldne og mennesker er tilfeldige verter.

kilde: The Guardian