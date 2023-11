Å løse opp mysteriet: hvorfor noen eksoplaneter krymper i størrelse

I det store verdensrommet finnes det en spennende rekke eksoplaneter – planeter som ligger utenfor vårt eget solsystem. Disse mangfoldige verdenene spenner fra små, steinete planeter til massive gassgiganter. Astronomer har imidlertid lagt merke til et forvirrende fenomen: mangel på eksoplaneter med diameter mellom 1.5 og 2 ganger jordens. Dette såkalte "størrelsesgapet" har reist spørsmål om faktorene som påvirker planetens størrelse.

Heldigvis har en banebrytende studie utført av forskere ved hjelp av data fra NASAs pensjonerte Kepler-romteleskop gitt spennende bevis som kaster lys over dette kosmiske mysteriet. Ledet av Caltech/IPAC-forsker Jessie Christiansen, tyder forskningen på at kjernene til visse sub-Neptun-planeter kan være ansvarlige for deres krympende størrelse.

Eksoplaneter er planetariske kropper oppdaget utenfor vårt solsystem. Til dags dato har mer enn 5,000 eksoplaneter blitt bekreftet, som hver tilbyr verdifull innsikt i universets vidstrakte og mangfold. Men hva får noen av disse planetene til å minske i størrelse?

Studien foreslår to primære mekanismer for reduksjon i planetstørrelse: kjernedrevet massetap og fotofordampning. Kjernedrevet massetap oppstår når stråling fra en planets varme kjerne gradvis presser atmosfæren utover. Denne mekanismen vil sannsynligvis oppstå rundt 1 milliard år av en planets eksistens. På den annen side skjer fotofordampning når en stjernes intense stråling fjerner en planets atmosfære, sammenlignet med en hårføner som smelter en isbit. Imidlertid støtter de nye bevisene teorien om at kjernedrevet massetap er hoveddriveren for det observerte størrelsesgapet.

For å undersøke disse teoriene analyserte Christiansens team data fra K2-oppdraget, med fokus på Praesepe- og Hyades-stjerneklyngene. Interessant nok avslørte funnene at nesten alle stjerner i disse klyngene fortsatt beholder sub-Neptun-planeter, noe som indikerer at atmosfæren deres ikke har blitt erodert av fotofordampning. Derfor fremstår kjernedrevet massetap som den mer plausible forklaringen på avviket i planetstørrelser.

Denne studien avdekker ikke bare en av verdens varige gåter, men har også betydelige implikasjoner for vår forståelse av eksoplanetevolusjon og potensiell planetarisk beboelighet. Ved å forstå mekanismene som former eksoplanetatmosfærer, kan forskere få avgjørende innsikt i forholdene som er nødvendige for at liv skal trives i fjerne verdener.

Som Christiansen understreker, pågår denne forskningen, og fremtidige studier vil fortsette å utforske og validere disse teoriene. Den stadig voksende kunnskapen om eksoplaneter lover å låse opp universets hemmeligheter og avsløre de uendelige mulighetene som ligger utenfor vårt kosmiske nabolag.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er eksoplaneter?

Eksoplaneter er planetariske kropper som eksisterer utenfor vårt eget solsystem. De går i bane rundt andre stjerner enn solen.

Hvor mange eksoplaneter har blitt oppdaget så langt?

Over 5,000 eksoplaneter har blitt oppdaget til dags dato.

Hva er størrelsesgapet mellom eksoplaneter?

Størrelsesgapet refererer til mangelen på eksoplaneter med diametre mellom 1.5 og 2 ganger jordens. Dette størrelsesområdet utgjør et kosmisk puslespill for astronomer.

Hva får noen eksoplaneter til å krympe i størrelse?

I følge den banebrytende studien kan kjernene til visse sub-Neptun-planeter skyve atmosfæren vekk, noe som resulterer i en reduksjon i planetstørrelsen.

Hva er mekanismene bak reduksjonen i planetstørrelse?

Det er to primære mekanismer foreslått: kjernedrevet massetap og fotofordampning. Kjernedrevet massetap oppstår når stråling fra en planets varme kjerne gradvis tvinger atmosfæren utover. Fotofordampning, derimot, skjer når en stjernes intense stråling fjerner en planets atmosfære.

Hvilken mekanisme er hoveddriveren for det observerte størrelsesgapet?

De nye bevisene støtter kjernedrevet massetap som den mer sannsynlige forklaringen på avviket i planetstørrelser mellom 1.5 og 2 ganger jordens.