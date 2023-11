Ny innsikt i jordens kjerne-mantel-grense avslørt av nylige eksperimenter

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse om jordens kjerne-mantel-grense, og har kastet lys over de mystiske interaksjonene mellom silikat- og metallmaterialer under ekstreme forhold. Tidligere var lite kjent om den kjemiske dynamikken i dette området, men nyere eksperimenter har avslørt et fascinerende fenomen.

Et team av forskere fra Arizona State University, ledet av forskerne Dan Shim, Taehyun Kim og Joseph O'Rourke fra School of Earth and Space Exploration, utførte høytemperatur- og trykkeksperimenter ved bruk av avanserte teknikker ved Advanced Photon Source of Argonne National Lab og PETRA III fra Deutsches Elektronen-Synchrotron i Tyskland.

Eksperimentene deres simulerte de ekstreme forholdene som ble funnet ved grensen mellom kjerne og mantel og viste at vann fra jordens overflate kan sive dypt inn i planeten. Når det subduserte vannet når grensen mellom kjerne og mantel, oppstår en kjemisk reaksjon som fører til dannelsen av et tydelig hydrogenrikt, silisiumfattigt lag.

Dette nye laget påvirker egenskapene til den ytre kjernen, og transformerer den til en filmlignende struktur. I tillegg genererer reaksjonen silikakrystaller, som stiger og integreres i mantelen, og påvirker temperaturforholdene ved kjerne-mantel-grensen.

Disse funnene utfordrer den langvarige troen på at det er begrenset materialutveksling mellom jordens mantel og kjerne. Det ser ut til at betydelig materialutveksling skjer på grunn av dyp infiltrasjon av vann over milliarder av år. Samspillet mellom vann og silisium i kjernen fører til dannelse av silika, noe som fremhever et mer dynamisk forhold mellom kjerne og mantel.

Funnet antyder også en større global vannsyklus enn tidligere antatt. Den dype metalliske kjernen og overflatevannsyklusen er sammenkoblet gjennom geokjemiske prosesser, som er betydelig påvirket av det modifiserte området ved grensen mellom kjerne og mantel.

Mens ytterligere forskning er nødvendig for å forstå implikasjonene av denne oppdagelsen, gir den verdifull innsikt i jordens indre prosesser og utvider vår forståelse av de komplekse interaksjonene som skjer dypt inne i planeten vår.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Hva er kjerne-mantel-grensen?

Kjerne-mantel-grensen er området som skiller jordens kjerne, hovedsakelig sammensatt av smeltet jern og nikkel, fra den omkringliggende mantelen, som består av fast bergmateriale.

Spørsmål: Hva er implikasjonene av de siste eksperimentene?

Eksperimentene avslører at vann fra jordens overflate kan infiltrere det dype indre, forårsake kjemiske reaksjoner og modifisere sammensetningen av kjerne-mantel-grensen. Dette utfordrer tidligere antakelser om begrenset materialutveksling mellom mantel og kjerne.

Spørsmål: Hvordan påvirker denne oppdagelsen vår forståelse av jordens vannsyklus?

Funnene tyder på en mer omfattende global vannsyklus enn tidligere antatt, med dype forbindelser mellom den dype metalliske kjernen og vannet ved overflaten. Den endrede regionen ved kjerne-mantel-grensen spiller en avgjørende rolle i disse geokjemiske prosessene.

Spørsmål: Hvilke teknikker ble brukt i eksperimentene?

Eksperimentene brukte høytemperatur- og trykklaseroppvarmede diamant-amboltcelleteknikker ved avanserte anlegg i USA og Tyskland for å gjenskape de ekstreme forholdene ved jordens kjerne-mantel-grense.

Spørsmål: Hvor kan jeg finne mer informasjon om forskningen?

Forskningen er publisert i tidsskriftet Nature Geoscience. Du kan få tilgang til artikkelen på [URL for domenet](sett inn URL til domenet her).