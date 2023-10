Den største seismiske hendelsen på Mars er ikke forårsaket av et meteorittstøt, sier forskere

Et internasjonalt team av forskere har fastslått at den største seismiske hendelsen noensinne registrert på Mars i 2022 ikke var et resultat av et meteorittnedslag, men snarere enorme tektoniske krefter i jordskorpen. Skjelvet, med en styrke på 4.7, ble oppdaget av NASAs InSight-lander 4. mai 2022, og fikk vibrasjoner til å resonere gjennom Mars i minst seks timer.

Oppdagelsen av denne seismiske hendelsen gir verdifull innsikt i den geologiske aktiviteten til Mars. Tektoniske krefter, lik de på jorden, er ansvarlige for å forme planetens overflate. Ved å studere disse kreftene håper forskerne å få en bedre forståelse av planetens indre og dens utvikling over tid.

InSight-landeren, som har operert på Mars siden 2018, er utstyrt med et seismometer designet for å oppdage og måle seismisk aktivitet. Dette instrumentet har gjort det mulig for forskere å nøyaktig måle størrelsen og plasseringen av den seismiske hendelsen, og gir viktige data for videre analyse.

Tidligere ble det antatt at meteorittnedslag var den primære årsaken til seismisk aktivitet på Mars. Imidlertid utfordrer denne siste oppdagelsen denne antakelsen og fremhever planetens komplekse og dynamiske natur.

Ytterligere forskning er nødvendig for å fullt ut forstå den tektoniske aktiviteten på Mars og dens implikasjoner for planetens fortid og fremtid. Studiet av seismiske hendelser, sammen med andre geologiske data samlet inn av InSight-landeren, vil fortsette å gi verdifull innsikt i Mars' indre virkemåte.

– NASAs InSight Lander: https://mars.nasa.gov/insight

– International Team of Scientists: Ingen URL tilgjengelig