Kur for beintap hos astronauter viser løfter

En spesialformulert medisin er vist for å forhindre bentap hos mus, noe som potensielt kan være til nytte for astronauter ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS). Forskere fra University of California Los Angeles (UCLA) og Forsyth Institute i Massachusetts har utviklet et medikament som ikke bare forhindrer bentap hos mus som bor på ISS, men som også øker bentettheten deres.

Teamet oppdaget at mikrogravitasjon forårsaker én prosent reduksjon i beinmineraltetthet (BMD) per måned med eksponering. For å bekjempe dette brukte de et protein kalt NELL-1, som regulerer beinvekst, og modifiserte det for å lage et medikament kjent som BP-NELL-PEG som retter seg mot beinvev uten negative bivirkninger. Musene behandlet med BP-NELL-PEG viste en signifikant økning i BMD sammenlignet med kontrollgruppen.

Selv om dette gjennombruddet gir løfter for fremtidige romoppdrag, inkludert lengre opphold i mikrogravitasjon, er det ingen tilgjengelig informasjon om når menneskelige forsøk med NELL-1 kan begynne. Så langt har bare ett selskap, Bone Biologics basert i Massachusetts, utført kliniske studier på mennesker med NELL-1 for å behandle degenerativ disksykdom i et pilotprogram i Australia. Status for denne studien er fortsatt usikker.

Til tross for den potensielle kuren for bentap hos astronauter, er ytterligere forskning nødvendig for å adressere andre helseeffekter av romeksponering, for eksempel hjerneforandringer. Foreløpig vil astronauter fortsette å stole på vanlige tredemølleøkter for å redusere risikoen forbundet med langvarige romferder.

