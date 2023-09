Mysteriet med rosa diamanter: Forskere finner den "manglende ingrediensen" for dannelse

Forskere har nylig gjort en banebrytende oppdagelse angående dannelsen av rosa diamanter, kjent for deres sjeldenhet og utsøkte skjønnhet. Rosa diamanter er blant verdens dyreste steiner og har lenge vært ettertraktet av samlere og smykkeentusiaster. Flertallet av disse sjeldne edelstenene, over 90 prosent, ble oppdaget ved Argyle-gruven i det avsidesliggende nordvestlige Australia, som nylig har opphørt.

Spørsmålet om hvorfor Argyle-gruven produserte et så høyt antall rosa diamanter har forundret forskere i årevis. I motsetning til de fleste andre diamantgruver, som ligger midt på kontinenter, ligger Argyle-gruven på kanten av en. I en ny studie publisert i tidsskriftet Nature Communications avslørte et team av australske forskere at de rosa diamantene ble brakt til jordens overflate gjennom oppløsningen av det første superkontinentet for omtrent 1.3 milliarder år siden.

I følge hovedforfatteren av studien, Hugo Olierook fra Curtin University i Western Australia, var to av de tre nødvendige ingrediensene for dannelsen av rosa diamanter allerede kjent. Den første ingrediensen er karbon, som må ligge dypt inne i jorden, minst 150 kilometer (93 miles) under overflaten. Hvis karbonet er noe grunnere, vil det forvandles til grafitt, et stoff som er langt mindre verdifullt enn diamanter.

Den andre ingrediensen er den nøyaktige mengden trykk som kreves for å endre klarheten til diamantene og gi dem deres signaturrosa nyanse. Olierook forklarer at å bruke for lite trykk vil resultere i klare diamanter, mens for mye press vil føre til at de blir brune. Det er verdt å merke seg at en stor del av diamantene som ble funnet ved Argyle-gruven var av den mindre verdifulle brune sorten.

Denne nylige oppdagelsen kaster lys over dannelsesprosessen til rosa diamanter og gir verdifull innsikt for å lokalisere lignende forekomster rundt om i verden. Ytterligere forskning på dette feltet kan avdekke flere kilder til disse svært ettertraktede edelstenene, og tilby et større tilbud i markedet. Studien forsterker lokket og intrigene rundt rosa diamanter, og styrker deres rykte som noen av de mest verdsatte og eksklusive steinene i verden.

