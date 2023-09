Den "manglende ingrediensen" for rosa diamanter funnet, åpner dører for nye oppdagelser

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse som kaster lys over opprinnelsen til rosa diamanter, en av verdens dyreste og mest ettertraktede edelstener. Flertallet av rosa diamanter har blitt avdekket ved den nå stengte Argyle-gruven i det avsidesliggende nordvestlige Australia, men årsakene bak overfloden av disse edelstenene har forblitt et mysterium.

I en studie publisert i tidsskriftet Nature Communications avslørte et team av australske forskere at de rosa diamantene ble dannet som et resultat av oppløsningen av det første superkontinentet for rundt 1.3 milliarder år siden. Denne hendelsen brakte diamantene til jordens overflate, noe som gjorde dem tilgjengelige for mennesker.

Studiens hovedforfatter, Hugo Olierook fra Curtin University, forklarte at dannelsen av rosa diamanter krever tre ingredienser. Den første er karbon, men ikke hvilket som helst karbon – det må være dypt inne i jorden, under 150 km. Den andre ingrediensen er riktig mengde trykk for å påvirke klarheten til diamantene, og gjøre dem fra klare til rosa. Til slutt er den manglende ingrediensen en vulkansk hendelse som drev diamantene til jordens overflate.

Ved å bruke en laser som er tynnere enn et menneskehår, undersøkte forskerne krystaller i en Argyle-bergartprøve og fant ut at diamantene dukket opp for 1.3 milliarder år siden, som er 100 millioner år senere enn tidligere antatt. Denne tidslinjen stemmer overens med oppløsningen av superkontinentet, kjent som Nuna eller Columbia, som skjedde for rundt 1.8 milliarder år siden.

I løpet av denne perioden med jordslitende kollisjoner, vridd enormt trykk farge inn i diamantene, og ga dem deres rosa nyanse. Da Nuna begynte å bryte opp, aktiverte det "arret" fra disse kollisjonene, noe som fikk magma til å skyte opp gjennom det gamle arret og bringe diamantene med seg.

Selv om Argyle-gruven har stengt, kan denne nye forståelsen av dannelsesprosessen til rosa diamanter hjelpe fremtidige forsøk på å finne lignende edelstener. Områder nær utkanten av kontinenter, som Canada, Russland, Sør-Afrika og Australia, som også ble berørt av oppløsningen av Nuna, har potensial til å bli nye «rosa diamantparadiser».

Selv om verdien av rosa diamanter forventes å fortsette å stige ettersom tilbudet avtar, vil det ikke være en enkel eller rask oppgave å finne flere av disse sjeldne edelstenene. Denne oppdagelsen baner imidlertid vei for fortsatt utforskning og den potensielle avdekkingen av enda flere fantastiske rosa diamanter.

