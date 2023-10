Korallbleking funnet på uventede dyp i Det indiske hav

Forskere fra University of Plymouth har gjort en overraskende oppdagelse angående korallbleking i Det indiske hav. De fant bevis på korallbleking opptil 90 meter (295 fot) under overflaten, dybder som tidligere ble antatt å være motstandsdyktige mot havoppvarming. Studien, publisert i Nature Communications, avslørte at opptil 80 prosent av skjærene i visse områder av havbunnen hadde blitt skadet av stigende havtemperaturer.

Tradisjonelt ble dypere koraller antatt å være motstandsdyktige mot havoppvarming fordi det kjøligere vannet de bor i ble antatt å forbli relativt stabilt. Imidlertid har denne studien vist at dette ikke er tilfelle, og potensielt setter rev på lignende dybder over hele verden i fare på grunn av klimatiske endringer.

Forskerteamet brukte en kombinasjon av in situ-overvåking, undervannsroboter og satellittgenererte oseanografiske data for å studere fenomenet. De oppdaget at selv når overflatetemperaturene holdt seg stabile, påvirket en betydelig temperaturøkning under overflaten dyphavskoraller. Denne dyphavsblekingen skjedde selv når grunnere skjær ikke viste tegn til skade.

Mens studien fant at deler av revet hadde kommet seg da forskerne kom tilbake i 2020 og 2022, er funnene fortsatt grunn til bekymring. Mesofotiske koraller, funnet mellom 100-490 fot under overflaten, ble forventet å dempe den økologiske skaden forårsaket av bleking av gruntvannskoraller på grunn av havoppvarming. Imidlertid er disse korallene nå også i faresonen.

Effekten av klimaendringer på oseanografien i regionen blir forsterket av naturlig forekommende sykluser, som El Nino og Dipolen i Det indiske hav. Forskerne understreker det presserende behovet for å utvide vår forståelse av virkningene av disse endringene på disse miljøene, som vi foreløpig har begrenset kunnskap om.

