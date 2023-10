Forskere begeistret for nye oppdagelser fra NASAs OSIRIS-REx-oppdrag

Planetforsker Phil Bland fra Curtin University er begeistret over å være en del av NASAs utrolige OSIRIS-REx-oppdrag, som tar sikte på å samle inn og studere prøver fra den jordnære asteroiden Bennu. Bland har viet sin karriere til å undersøke meteoritter for å få verdifull innsikt i universets historie og dannelsen av solsystemet vårt. Denne muligheten til å studere uberørt materiale fritt fra jordens atmosfære er en opplevelse en gang i livet for ham.

OSIRIS-REx-romfartøyet samlet inn en prøve på 250 gram stein og støv fra Bennu etter å ha brukt to år på å studere terrenget. Prøven, som er i perfekt stand, ble frigjort fra romfartøyets kapsel og landet i Utah-ørkenen. Etter undersøkelse gjorde forskerne en uventet oppdagelse: en ekstra prøve på beholderlokket. Denne bonusprøven inneholder hydrerte leirmineraler og en betydelig mengde karbon, og gir potensiell innsikt i opprinnelsen til jordens vann og muligheten for liv.

Phil Bland er medlem av et australsk konsortium involvert i oppdraget og har fulgt nøye med på fremdriften og analysen. Han deltok i en direktesendt videofeed fra NASAs Johnson Space Center, og observerte forskere som omhyggelig håndterte den lille mengden innsamlet materiale. Etter nøye ekstraksjon, veiing og katalogisering av prøvene, vil Bland personlig velge bergarter for videre analyse i laboratoriet hans.

Ved hjelp av avanserte mikroskopiteknikker vil Bland lage høyoppløselige kart over materialets kjemi og mineralogi. Denne analysen er avgjørende for å bestemme sammensetningen og isotopsammensetningen til prøven. Når Bland har fullført analysen, vil prøvene bli videresendt til professor Trevor Ireland ved University of Queensland for geokronologi og oksygenisotopanalyse. Dette vil bidra til å bestemme alderen og den kjemiske sammensetningen til Bennu, og gi viktig innsikt i forholdet mellom Bennu og meteoritter funnet på jorden.

OSIRIS-REx-oppdraget har fanget spenningen og nysgjerrigheten til forskere som Bland og Irland. De venter spent på resultatene av analysen deres, som vil bidra betydelig til vår forståelse av universets opprinnelse og dannelsen av vår egen planet.

Kilder: NASAs OSIRIS-REx-oppdragsnettsted, NASA-administrator Bill Nelson