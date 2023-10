The Surprising Life of the Deep Sea avslørt i nye opptak

Nyutgitte opptak tatt i den mystiske "skumringssonen" på dyphavet har avslørt en verden full av liv. Disse opptakene ble tatt rundt Geologist Seamounts nær Hawaii-øyene, ved hjelp av et dyphavsutforskningsfartøy kalt Mesobot. Skumringssonen refererer til områder i havet der sollys ikke kan trenge inn, og starter på omtrent 100 meters dyp.

Opptaket viser en rekke fascinerende organismer, inkludert lange kjeder av skapninger, tentaklerte livsformer og til og med en blekksprut som sender ut en defensiv blekksky. Disse organismene utgjør den største dyrevandringen på jorden, ettersom de vandrer daglig fra overflatevannet til det mørke dypet for å gjemme seg i løpet av dagslyset. Denne migrasjonen spiller en avgjørende rolle i havets regulering av det globale klimaet ved å transportere karbon fra overflatevannet til dyphavet, hvor det kan bindes i lange perioder.

Mesobot, i motsetning til andre fartøy for dyphavsutforskning, er designet for å ha minimal innvirkning på livet i dyphavet. Dens slanke design og saktegående propeller hindrer den i å skremme vekk dyrelivet den møter. Dette er viktig med tanke på den skjøre naturen til dyphavsøkosystemer.

Dyphavet forblir stort sett uutforsket, med bare rundt 25 prosent av havbunnen tilstrekkelig kartlagt. Dyphavsoppdrag er avgjørende for å oppdage og forstå det mangfoldige og ofte gåtefulle livet som eksisterer i disse ukjente territoriene. I tillegg kan disse oppdragene avsløre potensielle bruksområder for dyphavsliv, for eksempel utvikling av nye medisiner. Studier har vist at marine virvelløse dyr produserer et større utvalg av antibiotika, anti-kreft og anti-inflammatoriske stoffer enn noen gruppe landlevende organismer.

Å forstå dyphavet og dets innbyggere har vidtrekkende implikasjoner, spesielt ettersom industrielle aktiviteter som dyphavsgruvedrift blir mer utbredt. Ved å kaste lys over denne skjulte verden, håper forskere å bevare og beskytte disse delikate økosystemene og utnytte de potensielle fordelene de har.

