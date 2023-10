Ny metode for energieffektiv ureaproduksjon oppdaget

Forskere fra Queensland University of Technology har fått et gjennombrudd i produksjonen av urea, en nitrogengjødsel som er mye brukt i landbruket og et nøkkelråstoff for ulike industrier. Tradisjonelt syntetiseres urea fra ammoniakk og karbondioksid ved hjelp av den energikrevende Haber-Bosch-prosessen.

Teamet har utviklet en ny metode som bruker en grafenbasert katalysator i en kjemisk reaksjon mellom nitrogen og karbonmonoksid. Det som skiller denne metoden er at den kan utføres ved romtemperatur og atmosfærisk trykk, noe som reduserer energitilførselen betydelig sammenlignet med konvensjonelle syntesemetoder.

Dr Junxian Liu, hovedforfatteren av studien, uttaler at denne tilnærmingen viser et stort løfte når det gjelder å fremme ureaproduksjonen. Mens forskningen fortsatt er i det teoretiske stadiet, har forskerne identifisert en katalysator som kan bane vei for bærekraftig og energieffektiv ureasyntese. De planlegger å samarbeide med andre forskningsgrupper for å videreutvikle og på sikt ta i bruk denne nye teknologien.

Urea er ikke bare en viktig ingrediens i nitrogengjødsel, men det brukes også i bransjer som farmasøytiske produkter, kosmetikk og plast. For tiden bruker produksjonen av urea ved hjelp av Haber-Bosch-prosessen omtrent 2 % av den globale energien årlig. Å finne alternative, mer bærekraftige metoder for ureasyntese er avgjørende for å redusere energiforbruket og minimere miljøpåvirkningen fra produksjonsprosesser.

Denne oppdagelsen av en grafenbasert katalysator som muliggjør ureasyntese ved romtemperatur og med lavere energibehov kan ha betydelige implikasjoner for ulike industrier. Bruken av en slik katalysator kan potensielt revolusjonere ureaproduksjonen, og gjøre den mer miljøvennlig og økonomisk levedyktig.

