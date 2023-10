Nye bevis tyder på et massivt asteroidekrater begravd under Australia

Forskere fortsetter å avdekke fascinerende hemmeligheter om vår eldgamle planet, og den siste oppdagelsen kan endre vår forståelse av jordens historie for alltid. Geolog Andrew Glikson og hans kollega Tony Yeates har publisert en banebrytende studie i tidsskriftet Tectonophysics, som avslører overbevisende bevis for et massivt asteroidekrater begravd under Australia.

Denne skjulte underjordiske strukturen, kjent som Deniliquin-strukturen, viser en diameter anslått til å være over 320 miles. Hvis det bekreftes, vil det overgå den nåværende største nedslagsstrukturen på jorden - Sør-Afrikas Vredefort-krater, som måler rundt 100 miles i bredden. Spesielt vil Deniliquin-strukturen til og med overskride størrelsen på Chicxulub-krateret, som antas å være ansvarlig for dinosaurenes bortgang.

Gliksons forskning fremhever nøkkeltrekk som underbygger argumentet for at Deniliquin-strukturen er et asteroide-nedslagssted. Magnetiske avlesninger av området viser et symmetrisk rislende mønster i skorpen som omgir kjernen, noe som indikerer de intense magnetiske kreftene som genereres under en kolossal sammenstøt.

Spørsmålet oppstår: Hvordan har en så enorm struktur holdt seg skjult under Australias overflate så lenge? Glikson antyder at strukturen gjennom millioner av år har gjennomgått erosjon, noe som gradvis har redusert dens fremtredende plass. Akkurat som en dråpe vann spruter oppover fra et forbigående krater, som ligner den oppløftede kjernen til et asteroide-nedslagssted, har Deniliquin-strukturen sakte forvitret tidens tann.

Denne forbløffende oppdagelsen illustrerer ikke bare den dynamiske historien til planeten vår, men også omfanget av universets innvirkning på vår egen bakgård. Med pågående fremskritt innen vitenskapelig forskning kan vi forutse ytterligere åpenbaringer om jordens eldgamle fortid og de dyptgripende hendelsene som har formet vår verden slik vi kjenner den.

FAQ

Spørsmål: Hva er Deniliquin-strukturen?

Deniliquin-strukturen er et massivt underjordisk asteroidekrater som potensielt er begravd under Australia, og har en diameter anslått til å være over 320 miles.

Spørsmål: Hvordan er Deniliquin-strukturen sammenlignet med andre kjente slagstrukturer?

Hvis den bekreftes, vil Deniliquin-strukturen være den største kjente nedslagsstrukturen på jorden, og overgå Vredefort-krateret i Sør-Afrika og til og med Chicxulub-krateret assosiert med utryddelsen av dinosaurer.

Spørsmål: Hvordan har Deniliquin-strukturen holdt seg skjult så lenge?

Over millioner av år har erosjon gradvis redusert fremtredenen av Deniliquin-strukturen, noe som gjør det vanskelig å oppdage fra jordoverflaten.

Spørsmål: Hvilke bevis støtter at Deniliquin-strukturen er et nedslagssted for asteroider?

Magnetiske avlesninger av området avslører symmetriske rislende mønstre i skorpen som omgir kjernen, som er karakteristiske trekk skapt av de intense magnetiske kreftene som utløses av en massiv sammenstøt.