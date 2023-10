Forskere identifiserer triggere for bakterielle patogener, åpner døren for nye behandlingsstrategier

Ny forskning utført ved University of Nevada, Las Vegas (UNLV) kaster lys over skadelige bakterier og hvordan de aktiverer visse gener som forårsaker sykdom i menneskekroppen. Ledet av mikrobiolog Helen Wing, har et team av tverrfaglige forskere fokusert oppmerksomheten på Shigella, et dødelig bakteriepatogen som er ansvarlig for å forårsake symptomer som magekramper, feber og diaré. Centers for Disease Control and Prevention anslår at Shigella-infeksjoner resulterer i 600,000 XNUMX dødsfall globalt hvert år.

En av de viktigste funnene forskerne har gjort er rollen til et stort protein kalt VirB, som fungerer som en "bryter" som utløser bakterien til å forårsake sykdom hos mennesker. Proteinet binder seg til Shigellas DNA, og aktiverer sykdommen. Imidlertid fant studien at forstyrrelse av bindingsprosessen til VirB potensielt kan forhindre Shigella i å forårsake sykdom.

Forskningen, publisert i tidsskriftet mBio, har fått anerkjennelse som et "Editor's Pick." Når det gjøres erstatninger i VirB-proteinet, mister det sin evne til å aktivere virulensgener i Shigella, noe som effektivt gjør bakterien ikke-smittsom. Dette funnet åpner muligheten for å utvikle behandlinger som retter seg mot VirB-proteinet for å bekjempe Shigella-infeksjoner.

Teamet ved UNLVs mikrobiologiske laboratorium har som mål å få en bedre forståelse av disse "bytte"-proteinene, som kan transformere typisk ufarlige bakterier til aggressive patogener. Det endelige målet er å avdekke metoder for å kontrollere sykdomsfremkallende bakterier og potensielt utvikle nye medisiner som retter seg mot disse proteinene.

Implikasjonene av denne forskningen strekker seg utover Shigella til andre patogener. Forskerne mener at lignende tilnærminger kan brukes på andre klinisk relevante bakterier ved å målrette mot ulike proteiner involvert i sykdomsvirulens. Ved å forstå funksjonen og interaksjonene til disse proteinene, håper forskerne å forbedre behandlingsstrategier og lindre byrden av smittsomme sykdommer over hele verden.

Et av nøkkelmolekylene som er involvert i bindingsprosessen er cytidintrifosfat (CTP), som er avgjørende for reguleringen av VirB. Ved å forstyrre CTP-binding håper forskerne å utvikle behandlingsstrategier som kan minimere virkningen av skadelige bakterier som Shigella.

Denne forskningen markerer et viktig skritt fremover i å avdekke triggere for bakterielle patogener og åpner døren til nye veier for behandling og forebygging. Ved å forstå mekanismene som lar bakterier forårsake sykdom, kan forskere utvikle mer effektive strategier for å bekjempe disse infeksjonene og forbedre global helse.

Kilde: University of Nevada, Las Vegas [Ingen URL]