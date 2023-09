Fracking med flytende CO2 kan utløse små skjelvinger, viser ny forskning

Ny forskning har avdekket at fracking, enten det utføres med flytende karbondioksid (CO2) eller vann, kan forårsake små skjelvinger. Denne studien bekrefter at skjelvingene er produsert av de samme prosessene som potensielt kan føre til større, skadelige jordskjelv.

Fracking, eller hydraulisk frakturering, innebærer å injisere væsker under jordoverflaten for å utvinne olje og naturgass. Mens tradisjonelle frackingmetoder bruker avløpsvann, fokuserte denne spesielle undersøkelsen på bruken av flytende CO2. Fracking med flytende CO2 har den ekstra fordelen ved å binde karbon, og redusere dets bidrag til atmosfærisk varmeretensjon.

Estimater tyder på at fracking av karbondioksid har potensial til å spare så mye karbon årlig som én milliard solcellepaneler. Dette gjør det til et mer miljøvennlig alternativ sammenlignet med fracking av avløpsvann, da det holder karbon under jorden og ute av atmosfæren.

Studien, publisert i tidsskriftet Science, indikerer at funnene av skjelvinger som følge av CO2-fracking sannsynligvis også kan brukes på vannbasert fracking. Begge metodene kan potensielt indusere seismisk aktivitet.

Seismologer har tidligere diskutert kilden til disse skjelvingene, og noen antydet at de var forårsaket av store jordskjelv som skjedde langt unna, mens andre antok at de var støy generert av menneskelige aktiviteter. Ved å installere seismometre rundt et frackingsted i Wellington, Kansas, klarte forskerne å fastslå at skjelvingene faktisk var relatert til væskeinjeksjonene.

Overvåking av disse aktivitetene er avgjørende for å forstå deformasjonen av bergarter og spore bevegelsen av væsker etter injeksjon. Modelleringseksperimenter kan bidra til å bestemme sikre væskeinjeksjonstrykk for å minimere sannsynligheten for å utløse skadelig seismisk aktivitet. Tilstedeværelsen av ukjente feil gjør det imidlertid utfordrende å forutsi utfallet i alle tilfeller.

Denne forskningen belyser den potensielle effekten av fracking på seismiske aktiviteter og understreker behovet for nøye overvåking og regulering for å redusere risiko knyttet til prosessen.

