De mystiske "syngende" plasmabølgene som omgir Merkur

Forskere har gjort en fascinerende oppdagelse om den minste planeten i vårt solsystem, Merkur. Ledet av astronomen Mitsunori Ozaki fra Kanazawa University i Japan, har forskere oppdaget "syngende" plasmabølger rundt Merkur, noe som kan utvide vår forståelse av planetens magnetiske miljø.

Merkur er unik ved at det mangler et sterkt magnetfelt på grunn av sin nærhet til solen. Oppdagelsen av disse plasmabølgene, eller "plystrelydene", er betydelig fordi de vanligvis observeres og registreres fra atmosfæren til planeter som Jorden, Jupiter og Saturn. Dette er imidlertid første gang slike bølger er funnet rundt Merkur, en planet med en nesten ikke-eksisterende atmosfære på grunn av konstant bombardement av solvinder og stråling fra solen.

I motsetning til Jorden, som har permanente strålingsbelter som ozonlaget for å fange solstråling, mangler Mercury denne beskyttelsen. Derfor åpner denne nye oppdagelsen muligheter for å studere hvordan solvinden former Merkurs svake magnetfelt.

De siste månedene har også andre interessante fakta om Merkur dukket opp. Til tross for mangel på atmosfære, har planeten sin egen unike nordlys. I tillegg er Merkur kjent for sin raske bane rundt solen, og fullførte én omdreining på bare 88 jorddager. Overraskende nok er det ikke den varmeste planeten i vårt solsystem; den tittelen går til Venus, takket være den tette atmosfæren. Videre har forskere observert at Merkur gradvis krymper, et fenomen som har forundret forskere i mange år.

Denne oppdagelsen av plasmabølger rundt Merkur utvider vår kunnskap om planeten og dens magnetiske miljø. Det gir nye muligheter for forskere til å dykke dypere inn i mysteriene til Merkur og få en bedre forståelse av effekten av solvind på denne steinete planeten.

kilder:

– Kanazawa-universitetet

– Vitenskapsvarsling