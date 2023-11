Ny studie finner at smeltende isbreer i Antarktis mister is i alarmerende hastighet på grunn av smeltevann

En banebrytende studie utført av forskere ved The Scripps Institution of Oceanography har avdekket en betydelig faktor som bidrar til det raske tapet av is fra isbreer i Antarktis: smeltevann som strømmer fra under isbreene. Denne viktige informasjonen, som tidligere ble oversett, kan føre til en estimert økning på 15 % i havnivåstigningen innen 2300.

Studien fokuserte på to isbreer i Øst-Antarktis, Denman og Scott, som samlet holder nok is til å forårsake en svimlende 1.5 meter (5 fot) havnivåstigning. Ved å undersøke påvirkningen av "subglacial utslipp", strømmen av smeltevann til havet fra under isbreene, oppdaget forskere en betydelig økning i havnivået.

Virkningen av dette tidligere uoppdagede «smeltevanns»-fenomenet er ikke bare avgjørende for å forstå dynamikken i tap av is, men også for kystsamfunnenes velferd. Tyler Pelle, hovedforfatteren av studien og en postdoktor ved Scripps, understreket viktigheten av nøyaktige prognoser for havnivåstigning for de millioner av mennesker som bor i lavtliggende kystsoner. Funnene understreker nødvendigheten av tilstrekkelig forberedelse for å dempe de potensielle konsekvensene.

Forskerne observerte en oppsiktsvekkende økning på 15.7 % i havnivåstigning, fra 19 mm til 22 mm, innen 2300, utelukkende på grunn av subglacial utslipp. Denne betydelige økningen understreker det presserende behovet for å innlemme denne prosessen i klimamodeller for å øke nøyaktigheten. Studiens medforfatter, Jamin Greenbaum, understreket vekkeren denne forskningen tjener til modelleringssamfunnet, og understreket nødvendigheten av å ta hensyn til slike faktorer i fremtidige studier.

Selv om virkningen av det subglaciale utslippet er ubestridelig, er det viktig å merke seg at det ultimate dommedagsscenarioet ligger i menneskehetens handlinger angående klimagassutslipp. Greenbaum understreker at til tross for de alarmerende funnene, er det fortsatt avgjørende å redusere utslippene for å bekjempe de truende truslene mot planeten vår. Denne studien tjener som en sterk påminnelse om at vi har nøkkelen til å takle klimaendringer og avverge en katastrofal fremtid.

