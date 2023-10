Spektakulær oppdagelse: Urørte korallrev avduket på Galápagosøyene

By

Forskere ombord på forskningsfartøyet Falkor har gjort et ekstraordinært funn i farvannet rundt Galápagosøyene. Ved å bruke den toppmoderne ROV-roboten SuBastian, som kan utforske dybder på opptil 4,500 meter, kunne forskere avsløre to tidligere uoppdagede kaldtvannskorallrev. Disse ekstraordinære skjærene, som ligger mellom 370 og 420 meter under overflaten, har lagt til en ny dimensjon til vår forståelse av Galápagosøyenes havreservat.

Det største av de to skjærene strekker seg over 800 meter, og tilsvarer åtte fotballbaner, mens det mindre skjæret strekker seg 250 meter. Det som virkelig er bemerkelsesverdig med disse korallformasjonene er rikdommen av steinete korallarter de har, noe som tyder på at de har pleiet marint biologisk mangfold i tusenvis av år. Denne spennende avsløringen bygger på funnet i april 2023, da dype korallrev først ble avdekket i Galápagos Marine Reserve av forskere ombord Woods Hole Oceanographic Institutions R/V Atlantis.

Ekspedisjonens primære mål var å bruke laserskanningsteknologi for å generere eksepsjonelt høyoppløselige kart over disse skjærene. Gjennom bruk av laserskannere som er i stand til å produsere to-millimeters oppløsningskart, var forskere i stand til å identifisere det mangfoldige spekteret av organismer som bor på havbunnen. Tradisjonelt har undervannskartleggingsteknologier vært begrenset i deres evne til å fange bilder av levende organismer på grunn av deres grove oppløsning. Imidlertid har denne banebrytende laserskanningsmetoden åpnet nye muligheter for å studere undervannsøkosystemer i enestående detalj.

I tillegg til oppdagelsen av korallrevene, snublet forskerne også over to tidligere ukjente havfjell. Disse havfjellene, som mistenkes å eksistere basert på satellittdata, er nå bekreftet og kartlagt omhyggelig ved hjelp av banebrytende teknologi. Denne verdifulle informasjonen bidrar ikke bare til vitenskapelig forståelse, men danner også et grunnlag for effektiv beslutningstaking i bevaring og bevaring av disse unike økosystemene.

Galápagos nasjonalparkdirektorat erkjente betydningen av denne forskningen, og understreket viktigheten av geologisk dynamikk i utformingen av dyphavsøkosystemer. Ved kontinuerlig å undersøke og kartlegge disse avsidesliggende områdene, sikrer vi at Galápagosøyene forblir et lysende eksempel på naturens skjønnhet og økologiske betydning.

