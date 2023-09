Oppdagelsen av verdens eldste menneskebygde struktur kaster nytt lys over tidlig menneskelig teknologi

Britiske og afrikanske arkeologer har gjort en banebrytende oppdagelse i det sørlige Afrika – bevis på verdens eldste menneskebygde struktur. Denne imponerende strukturen, konstruert av en utdødd menneskeart for over en halv million år siden, ble funnet i Nord-Zambia i vannfylt mark. Strukturen, laget av bearbeidet tømmer, antas å ha fungert som en forhøyet sporvei eller plattform over myr eller innenfor et våtmarksområde.

Denne nylig avdekkede strukturen er minst dobbelt så gammel som enhver annen kjent menneskeskapt struktur. Oppdagelsen forventes å revolusjonere den arkeologiske forståelsen av tidlig menneskelig teknologi og kognitive evner. Det antyder at tidlige mennesker hadde sofistikerte ferdigheter innen ingeniørfag og snekring mye tidligere enn tidligere antatt.

Den menneskebygde banen eller plattformen er bare en liten del av en større forhistorisk menneskelig bosetning langs den sørlige bredden av Kalambo-elven. Denne beliggenheten er i umiddelbar nærhet til de bemerkelsesverdige naturlige underverkene til en 235 meter høy foss og en 300 meter dyp canyon. Den unike lokale topografien, som inkluderer myr, innsjøer og elveskog, tiltrakk sannsynligvis tidlige menneskelige jeger-samlere til området.

Arkeologer har også avdekket steinverktøy som brukes til å kutte, hakke og skrape, samt en mulig ildsted for matlaging. De forhistoriske menneskene som bodde i dette området var medlemmer av den utdødde Homo heidelbergensis-arten, som trivdes for mellom 600,000 300,000 og XNUMX XNUMX år siden. Homo heidelbergensis hadde allerede kolonisert Afrika, Vest-Asia og Europa på den tiden, men ble til slutt utdødd, muligens på grunn av konkurranse fra mer avanserte menneskearter som Homo sapiens og neandertalere.

Forskningsprosjektet Deep Roots of Humanity, et samarbeid mellom Storbritannia, Belgia og Zambia, ledet de arkeologiske undersøkelsene de siste fire årene. Luminescensdateringsteknikker ble brukt for å bestemme alderen på strukturen og andre funn. I følge professor Larry Barham, prosjektlederen, vil denne oppdagelsen utfordre eksisterende oppfatninger av utdødde menneskearter og gi ny innsikt i menneskets evolusjon.

kilder:

– Nature, bind/utgave: Vol. 582, utgave 7812, side 468-471 (2020)

– Forskningsprosjektet Deep Roots of Humanity og University of Liverpool

Definisjoner:

– Forhøyet sporvei: En hevet sti, ofte bygget som et middel for å krysse vanskelig terreng som myr eller våtmark.

– Forhistorisk: Refererer til en periode før nedtegnet historie, typisk tiden før utviklingen av skriftspråk og oppfinnelsen av skriftsystemer.

– Luminescensdatering: En metode som brukes til å bestemme alderen på mineraler eller artefakter ved å måle den akkumulerte strålingen over tid.