Verdens eldste menneskebygde struktur avdekket i Sør-Afrika

By

Arkeologer fra Storbritannia, Belgia og Zambia har oppdaget verdens eldste menneskebygde struktur i det sørlige Afrika. Denne strukturen, som er minst en halv million år gammel, var laget av bearbeidet tømmer og ble sannsynligvis brukt som en forhøyet bane eller hevet plattform i et våtmarksområde. Funnet ble gjort i vannfylt mark i Nord-Zambia og er dobbelt så gammel som noen tidligere kjent menneskeskapt struktur. Dette funnet forventes å endre arkeologers forståelse av tidlig menneskelig teknologi og kognitive evner.

Tømmerstrukturen er bare en liten del av en større forhistorisk menneskelig tilstedeværelse langs den sørlige bredden av Kalambo-elven. Området, kjent for sine naturlige underverk – en 235 meter høy foss og en 300 meter dyp canyon – trakk sannsynligvis tidlige menneskelige jeger-samlere til regionen. Fossen og den varierte lokale topografien ga ressurser og muligheter for jakt og sanking. Umiddelbar nærhet av fossen hadde myrland, små innsjøer, vannveier, elveskog og en fruktbar flommark. Elven renner ut i Tanganyikasjøen, som er rik på fisk og ville ha tiltrukket seg dyr.

Arkeologene har funnet to deler av tømmerkonstruksjonen – en 1.4 meter lang del av en trestamme og en trestubbe. Disse ble modifisert av forhistoriske snekkere. De oppdaget også skjære-, hakke- og skrapeverktøy laget av stein, samt en mulig ildsted for matlaging. De forhistoriske menneskene som bodde der var medlemmer av den nå utdødde arten Homo heidelbergensis, som blomstret for mellom 600,000 300,000 og XNUMX XNUMX år siden.

Forskningsprosjektet, kalt 'Deep Roots of Humanity', involverte eksperter fra universitetene i Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway og Liège, samt Zambias National Museums Board og National Heritage Conservation Commission. Luminescensdateringsteknikker ble brukt for å bestemme alderen på funnene. Professor Larry Barham, prosjektlederen, sa at denne oppdagelsen endrer vår forståelse av en lenge utdødd menneskeart.

kilder:

– Natur (akademisk rapport): [lenke]

– Forskningsprosjektet Deep Roots of Humanity og University of Liverpool: [lenke]