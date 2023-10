Ny asteroide "Polyhymnia" reiser spørsmål om ukjente elementer

En fersk studie utført av University of Arizona har oppdaget en asteroide kalt "Polyhymnia" som trosser de kjente elementene på jorden. Studien, publisert i European Physical Journal Plus, avslører at Polyhymnia har en tetthet høyere enn noe element som finnes på planeten vår, noe som tyder på eksistensen av et element som for øyeblikket er fraværende i vårt periodiske system.

Polyhymnia ligger i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og den er kategorisert som en "nær-jorden" asteroide på grunn av sin nærhet til planeten vår. Selv om asteroider kan virke uviktige, har komposisjonene deres fascinert både astrofysikere og NASA-forskere. Faktisk forfølger NASA aktivt Polyhymnia for å få prøver og undersøke egenskapene ytterligere.

Johann Rafelski, en fysikkprofessor ved University of Arizona, kommenterte oppdagelsen og uttalte at hvis asteroider som Polyhymnia inneholder supertunge elementer, reiser det spørsmål om hvordan disse elementene ble dannet og hvorfor de ikke har blitt oppdaget andre steder. Tettheten til Polyhymnia overgår selv de tetteste kjente grunnstoffene på jorden, for eksempel Osmium, som er kjent for å ha det høyeste antallet protoner.

Teamet fra University of Arizona har klassifisert Polyhymnia som en "CUDO" (Compact Ultradense Object), som indikerer tilstedeværelsen av komponenter som for øyeblikket er ukjente for menneskeheten. Det antas at dette grunnstoffet forblir stabilt med et atomnummer på 164, noe som indikerer en betydelig høyere tetthet enn noe grunnstoff vi kjenner for øyeblikket.

NASA har allerede begynt å utvikle planer for å skyte opp et ubemannet romfartøy for å studere og hente prøver fra Polyhymnia. Dette oppdraget følger et nylig samarbeid mellom University of Arizona og NASA, som med suksess brakte tilbake prøver fra en asteroide kalt Bennu. Disse prøvene ble funnet å være rike på karbon, noe som tyder på muligheten for verdifulle metaller i asteroider.

Oppdagelsen av Polyhymnia og dens særegne tetthet reiser spennende spørsmål om eksistensen av ukjente elementer i universet og hvordan de dannes. Det kommende oppdraget for å studere og hente prøver fra denne asteroiden vil gi verdifull innsikt i mysteriene i solsystemet vårt.

Definisjoner:

– Asteroide: En liten steinete kropp som går i bane rundt solen, vanligvis funnet i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

– Tetthet: Massen til et stoff per volumenhet.

– Grunnstoff: Et stoff som ikke kan brytes ned til enklere stoffer med kjemiske midler. Elementer er representert med symboler i det periodiske systemet.

– Periodisk system: Et tabellarrangement av kjemiske elementer, organisert basert på deres atomnummer, elektronkonfigurasjon og tilbakevendende kjemiske egenskaper.

– Proton: En subatomær partikkel med positiv ladning, funnet i kjernen til et atom.

kilder:

– Studie publisert i European Physical Journal Plus

– Pressemelding fra University of Arizona