Avduking av det kolossale Mega Predator fra Jurassic Era

I en nylig banebrytende oppdagelse har forskere avduket eksistensen av en ekstraordinær skapning som dominerte havene i svimlende 80 millioner år under juratiden. Dette kolossale megarovdyret, kjent som Lorrainosaurus, hadde en massiv 4.3 fot lang kjeve og en slank torpedoformet kropp. Lorrainosaurus, som tilhørte Thalassophonea-kladen, ofte referert til som sjømorderne, trivdes for omtrent 170 millioner år siden.

Fossilene til dette eldgamle marine krypdyret, funnet i det nordøstlige Frankrike og for tiden kjent som Grand Est, gir verdifull innsikt i den tidlige eksistensen av megarov-pliosaurer fra dinosaurtiden. Pliosaurer, nært beslektet med plesiosaurer, var kjent for sine dyktige svømmeevner og karakteristiske utseende som lignet lubne delfiner med slangelignende hoder. Imidlertid er det Lorrainosaurus som skiller seg ut som den tidligste mega-rov pliosauren.

Gjennom en grundig analyse av fossilene undersøkte forskere fem spesifikke funn, inkludert tre deler av kjeven, en tannkrone med en rot og et fragment av finnen. Studien deres avslørte betydelige egenskaper ved Lorrainosaurus, som skiller den og fortjener sin egen unike gren på pliosaurens evolusjonstre. Spesielt hadde Lorrainosaurus bredere og mer kileformede milter og underkjevebein sammenlignet med andre pliosaurer.

Oppfunnet som «kongene i de mesozoiske havene», regjerte pliosaurider, inkludert Lorrainosaurus, over deres akvatiske domene. Deres kolossale styrke og dominans i den epoken ga dem betegnelsen «dynasti». Med en kjeve som er i stand til å oppsluke sitt utvalgte bytte, feiret Lorrainosaurus et mangfold av store marine dyr, inkludert haier, havskilpadder og andre plesiosaurer.

Interessant nok markerte fremveksten av pliosaurer et betydelig vendepunkt i Jurassic næringskjeden for omtrent 175 millioner år siden. Denne perioden var vitne til en nedgang i apex-rovdyr som delfinlignende ikthyosaurer, og banet vei for pliosaurer å reise seg og etablere sin overherredømme.

Mens en gjennomsnittlig Lorrainosaurus overskred en lengde på 20 fot, strakte noen av disse sjømorderne seg forbløffende 50 fot. Mens vi utforsker dypet av jordens historie, fortsetter disse bemerkelsesverdige skapningene å fengsle fantasien vår og kaste lys over underverkene i den gamle marineverdenen.

