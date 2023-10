Utvikling av en modell for å forutsi aktivering av østrogenreseptorer i Baikal-forseglinger av miljøforurensninger

Forskere ved Center for Marine Environmental Studies (CMES) ved Ehime University har utviklet en modell som kan forutsi evnen til miljøgifter til å aktivere østrogenreseptorer i Baikal-seler. Denne studien brukte både in vitro-eksperimenter og datamaskinbaserte simuleringer for å evaluere aktiveringspotensialet til bisfenoler (BP) og hydroksylerte polyklorerte bifenyler (OH-PCB) på østrogenreseptoren α (bsERα) og β (bsERβ) subtyper.

In vitro-eksperimentene viste at de fleste BP-er og OH-PCB-er viste østrogenlignende aktivitet mot begge bsER-undertyper. Blant BP-ene som ble testet, viste bisfenol AF den sterkeste østrogenlignende aktiviteten. Tilsvarende viste 4′-OH-CB50 og 4′-OH-CB30 den sterkeste aktiviteten blant de testede OH-PCB-ene mot henholdsvis bsERα og bsERβ.

For ytterligere å undersøke hvordan disse miljøforurensningene binder seg til bsER, ble det utført dokkingsimuleringer. Basert på resultatene av disse simuleringene og de strukturelle egenskapene til forurensningene, ble det utviklet kvantitative struktur-aktivitetsforhold (QSAR) modeller for begge bsER-subtypene. Disse modellene spådde nøyaktig aktiveringspotensialet til hver miljøforurensning i in vitro-eksperimentene, og skilte mellom forbindelser som aktiverer og de som ikke aktiveres for både bsERα og bsERβ. Forskerne identifiserte også viktige faktorer som påvirker aktiveringspotensialet til forurensningene.

Videre konstruerte forskerne med suksess en QSAR-modell som forutsier aktiveringspotensialet til museøstrogenreseptorer (ER) ved å bruke samme metode. Dette demonstrerer anvendeligheten av denne modelleringsmetoden på tvers av forskjellige arter.

Utviklingen av denne modellen er et viktig skritt i å forstå og forutsi effekten av miljøgifter på det endokrine systemet til Baikal-seler. Det gir et verdifullt verktøy for å vurdere den potensielle risikoen for disse forurensende stoffene og informere om bevaringsarbeid for denne sårbare arten.

Kilde: Hoa Thanh Nguyen et al, "In silico-simuleringer og molekylære deskriptorer for å forutsi in vitro transaktiveringsstyrke av Baikal-sel østrogenreseptorer av miljøforurensninger", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).