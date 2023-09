Et gjennombrudd innen diagnostikk: CRISPR-teknologi oppdager Monkeypox Virus med enestående presisjon og hastighet

Forskere fra Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research har utviklet et revolusjonerende diagnostisk verktøy kalt MPXV-CRISPR. Publisert i The Lancet Microbe, deres samarbeidsstudie viser kraften til CRISPR-teknologi for å oppdage monkeypox-viruset (MPXV) med uovertruffen nøyaktighet og hastighet.

Mens CRISPR er viden kjent for sine genredigeringsevner, har den nylig blitt utnyttet for å designe svært sensitive diagnostiske verktøy. MPXV-CRISPR fungerer som en "superpresis detektiv", som raskt identifiserer spesifikt genetisk materiale assosiert med viruset i kliniske prøver. Forskerne programmerte verktøyet til å målrette genetiske sekvenser som er unike for MPXV, ved å bruke en database med 523 MPXV-genomer for å konstruere de nødvendige "guidene" for binding til det virale DNA.

Når viralt DNA er tilstede i en klinisk prøve, ledes CRISPR-systemet til målet og sender ut et signal som indikerer virusets tilstedeværelse. Følsomheten og presisjonen oppnådd med MPXV-CRISPR er sammenlignbare med gullstandard PCR-metoder, men med betydelig redusert testtid.

En av de banebrytende funksjonene til MPXV-CRISPR er diagnosehastigheten. Nåværende monkeypox-diagnostikk involverer ofte sentralisert laboratorietesting, som kan ta flere dager før resultater. Derimot kan MPXV-CRISPR oppdage viruset på bemerkelsesverdige 45 minutter.

For å møte standardene satt av Verdens helseorganisasjon, har forskerteamet som mål å tilpasse MPXV-CRISPR til en bærbar enhet for deteksjon på stedet ved pleiepunkter. Denne teknologien har potensial til å revolusjonere håndteringen av apekopper, og gir raskere tilgang til nøyaktige diagnoser, spesielt i ressursbegrensede og avsidesliggende områder. Ved å fremskynde behandlingen og forbedre pasientresultatene, kan den desentraliserte tilnærmingen til testing forbedre folkehelseresponsen på utbrudd av apekopper betydelig.

Studien ble utført i samarbeid med Melbourne Sexual Health Center og Monash University. Forskerne mener at MPXV-CRISPR representerer et stort fremskritt innen diagnostikk og lover å transformere sykdomsbehandling i fremtiden.

kilde:

Lancet-mikroben. (2023). Rask påvisning av apekoppevirus ved bruk av en CRISPR-Cas12a-mediert analyse: en laboratorievaliderings- og evalueringsstudie.