Forskere oppdager det fjerneste raske radioutbruddet i universet

Radioteleskoper har revolusjonert vår forståelse av kosmos, og avslørt at den rolige nattehimmelen faktisk vrimler av energiske fenomener. Blant disse signalene er "raske radioutbrudd" (FRBs), nysgjerrige pulser av radiobølger som varer bare i millisekunder før de forsvinner. FRB-er ble oppdaget for første gang i 1932 av ingeniør Karl Jansky, og fortsetter å fascinere astronomer, som jobber med å løse mysteriene deres.

I et nylig gjennombrudd har forskere rapportert oppdagelsen av den fjerneste FRB som noen gang er oppdaget. Ved å bruke det australske SKA Pathfinder (ASKAP) radioteleskopet identifiserte forskere en rask radioutbrudd kjent som "FRB 20220610A." For å bekrefte opprinnelsen til dette utbruddet, brukte teamet Very Large Telescope, som oppdaget svake flekker av lys fra en ekstremt fjern galakse. Analyse av de strakte lysbølgene indikerte at utbruddet hadde reist i svimlende 8 milliarder år for å nå Jorden, noe som gjorde det til den mest avsidesliggende FRB observert til dags dato.

Astronomer er ivrige etter å avdekke kilden til raske radioutbrudd. Mens det for tiden er to ledende teorier, vurderer forskere ulike muligheter. En forklaring antyder at utbruddene kan stamme fra magnetarer, som er tette nøytronstjerner med utrolig sterke magnetiske felt. En annen hypotese foreslår at sammenslåing av massive objekter, som sorte hull eller kollapsede stjerner, kan utløse disse kraftige radioutbruddene.

Det er viktig å merke seg at til tross for fascinasjonen med raske radioutbrudd, er det foreløpig ingen bevis som tyder på at de stammer fra utenomjordisk intelligens. Likevel gir studiet av disse utbruddene verdifull innsikt i strukturen til universet vårt. For eksempel gir analysen av utbruddene når de passerer gjennom varme gassskyer mellom galakser ledetråder om sammensetningen og naturen til fjerne himmellegemer.

Oppdagelsen av den fjerneste FRB hittil er en betydelig milepæl for å forstå det gåtefulle fenomenet med raske radioutbrudd. Mens astronomer fortsetter å undersøke disse flyktige signalene, håper de å låse opp ytterligere hemmeligheter om universet og dets energiske hendelser.

kilder:

– Mashable – Radioteleskoper har revolusjonert kosmos

– Vitenskap – Ryan Shannon et al. (2022) – Det mest fjerntliggende raske radioutbruddet som noen gang er oppdaget