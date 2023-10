Ny studie undersøker elektrisk feltmanipulasjon av spinnoverganger i atomskala

En fersk studie publisert i Nature Communications fordyper seg i det spennende området med å manipulere spinnoverganger i atomskala ved hjelp av en ekstern spenning. Denne forskningen kaster lys over den praktiske implementeringen av spinnkontroll på nanoskala, som er avgjørende for applikasjoner innen kvanteberegning.

Spinnoverganger på atomskala refererer til endringer i orienteringen til et atoms iboende vinkelmoment eller spinn. I sammenheng med denne studien fokuserte forskerne på å bruke elektriske felt for å kontrollere disse spinnovergangene. Det som startet denne forskningen var en serendipital observasjon gjort under karakteriseringen av et nytt eksperiment.

I stedet for å bruke konvensjonelle mekaniske manipulasjoner, oppdaget forskerne at bruk av en forspenning induserte et elektrisk felt i et tunnelkryss mellom spissen og prøven. Dette induserte elektriske feltet hadde en bemerkelsesverdig innvirkning på posisjonen til enkelt titanhydrid (TiH) molekyler, og modifiserte deres g-faktor og fikk dem til å samhandle med et unikt magnetfelt.

Ved å utnytte Zeeman-effekten, som deler energinivåer av elektronspinntilstander i nærvær av et magnetfelt, var forskerne i stand til direkte å kontrollere spinnoverganger i koblede TiH-dimerer. Dette koblingsfenomenet avslørte potensialet for samarbeidsadferd blant spinntilstander i disse dimerene.

Funnene i denne studien har betydelige implikasjoner for kvanteberegning. Evnen til å manipulere spinn lokalt og raskt ved hjelp av elektriske midler tilbyr et raskere alternativ til tradisjonelle mekaniske manipulasjoner, noe som gjør det avgjørende for å forhindre tap av informasjon på grunn av dekoherens i kvantesystemer.

FAQ

Hva er spinnoverganger?

Spinnoverganger innebærer endringer i orienteringen til et atoms iboende vinkelmoment eller spinn på atomskala. I denne studien fokuserte forskerne på spinnoverganger assosiert med elektronadferd.

Hvordan manipulerte forskerne spinnoverganger?

Forskerne brukte elektriske felt ved å bruke en forspenning for å indusere et elektrisk felt i et tunnelkryss dannet mellom spissen og prøven. Dette induserte elektriske feltet hadde innvirkning på posisjonen til de studerte molekylene og deres interaksjon med et unikt magnetfelt.

Hva er Zeeman-effekten?

Zeeman-effekten er fenomenet der energinivåene til elektronspinntilstander i individuelle molekyler splittes i nærvær av et magnetfelt. I denne studien brukte forskerne Zeeman-effekten for å demonstrere direkte elektrisk kontroll av spinnoverganger i koblede TiH-dimerer.

Hva er de potensielle implikasjonene av denne forskningen?

Denne forskningen åpner for at individuelle atomer kan fungere som spinn-qubits i kvantedatamaskiner. Evnen til å kontrollere spinn lokalt og raskt ved hjelp av elektriske midler tilbyr en lovende vei for kvantedatabehandlingsapplikasjoner, hvor hastighet er avgjørende for å forhindre tap av informasjon på grunn av dekoherens.