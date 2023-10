Når utviklet dyr seg for første gang? En ny tilnærming til å avgjøre debatten

Forskere har anslått at det er nesten 8 millioner dyrearter som lever i dag, noe som viser det enorme biologiske mangfoldet på jorden. Spørsmålet om når dyr først utviklet seg har imidlertid vært gjenstand for debatt i århundrer. De eldste dyrefossilene som er kjent, som dateres tilbake rundt 500 millioner år, var allerede komplekse og synlige for det blotte øye. Men nyere funn, som de merkelige Ediacara Biota-fossilene fra 574 til 539 millioner år siden, tyder på at dyr kan ha eksistert enda tidligere.

Paleontologer har også avdekket svamplignende fossiler fra rundt 800 millioner år siden, men disse kan ikke definitivt bevises å være dyr. I tillegg er fossilregisteret full av hull, ettersom bare en brøkdel av livet har blitt fossilisert. For å møte disse utfordringene har forskere vendt seg til molekylærbiologi og bruk av molekylære klokker for å estimere tidspunktet for dyrs opprinnelse.

Molekylære klokker fungerer ved å sammenligne DNA til moderne dyr for å finne ut hvor mye evolusjon som har skjedd. Mens estimater for animalsk opprinnelse varierer fra 800 til 700 millioner år siden, har tilstedeværelsen av forskjellige estimater basert på fossiler og molekylære klokker forårsaket kontrovers.

I en fersk studie foreslo forskere en ny tilnærming til å estimere tidspunktet for animalsk opprinnelse. I stedet for å fokusere på de eldste dyrefossilene, undersøkte forskerne hvilken type bergarter som kunne bevare de første dyrene. De fant at bergarter rike på leiremineraler, som har antibakterielle egenskaper og kan bevare bløtvev, er ideelle for fossilisering. Bergarter fra tidsperioden for rundt 790 millioner år siden som har disse leirrike egenskapene inneholder imidlertid ikke dyrefossiler, noe som tyder på at dyr kanskje ikke har utviklet seg ennå på den tiden.

Ytterligere forskning er nødvendig for å fortsette søket etter bevis på animalsk opprinnelse. Ved å utforske flere geologiske tidsepoker og undersøke bergarter med potensial for å bevare de første dyrene, håper forskerne å få en bedre forståelse av når dyr først dukket opp på jorden.

