Utfordringen med å åpne Bennus kapsel: NASA-forskere søker alternative teknikker

NASAs OSIRIS-REx-oppdrag for å samle prøver fra asteroiden Bennu står overfor en uventet utfordring mens forskere sliter med å åpne prøvekapselen. Til tross for vellykket transport av romstøv over 200 millioner miles, hindrer mangelen på passende verktøy tilgang til den dyrebare lasten.

En offisiell uttalelse fra romfartsorganisasjonen avslørte at fjerningsprosessen ble møtt med vanskeligheter. "Etter flere forsøk på fjerning ble det tydelig at to av de 35 festene på TAGSAM-hodet (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) ikke kunne kobles ut ved å bruke de nåværende godkjente verktøyene i OSIRIS-REx hanskerommet."

Forskere ved NASAs Johnson Space Center i Houston står nå overfor oppgaven med å finne alternative teknikker for å låse opp skattekammeret av uvurderlige steiner og støv fanget i prøvekapselen.

Den intrikate naturen til festene har forvirret eksperter, og krever en ny tilnærming for trygt å trekke ut innholdet. NASAs ingeniørteam jobber flittig med en løsning, og utforsker innovative metoder for å omgå denne uventede hindringen.

Til tross for dette tilbakeslaget har OSIRIS-REx-oppdraget oppnådd betydelige milepæler. Bennu, en karbonrik asteroide, ga uvurderlig innsikt i opprinnelsen til solsystemet vårt. Forskere håper at analyse av prøvene vil hjelpe til med å løse mysterier rundt dannelsen og utviklingen av planeter.

FAQ:

Spørsmål: Hva er OSIRIS-REx-oppdraget?

A: OSIRIS-REx-oppdraget er et NASA-romfartøyoppdrag som tar sikte på å samle prøver fra asteroiden Bennu og returnere dem trygt til jorden for videre studier.

Spørsmål: Hva er TAGSAM?

A: TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) er en spesialdesignet robotarm som brukes på romfartøyet OSIRIS-REx for å samle prøver fra asteroidens overflate.

Spørsmål: Hva er de vitenskapelige målene for oppdraget?

A: Oppdraget tar sikte på å studere Bennus sammensetning, få innsikt i dannelsen av solsystemet vårt, og potensielt kaste lys over opprinnelsen til livet på jorden.

Spørsmål: Har OSIRIS-REx-oppdraget møtt noen andre utfordringer?

A: Selv om problemet med å åpne prøvekapselen er en betydelig utfordring, er det et av de få tilbakeslagene oppdraget har møtt. Totalt sett har oppdraget vært vellykket i å nå sine primære mål.