The Future of Particle Accelerators: Shrinking Technology baner vei for medisinske gjennombrudd

Forskere ved det tyske Friedrich-Alexander-universitetet i Erlangen-Nürnberg (FAU) har oppnådd en banebrytende bragd i partikkelfysikkens verden. De har med hell aktivert en nanofotonisk elektronakselerator (NEA) – en mikrobrikke som er omtrent på størrelse med en liten mynt. Til tross for sin minimale størrelse, har denne bittesmå partikkelakseleratoren potensialet til å revolusjonere medisinske behandlinger, spesielt innen kreftstrålebehandling.

NEA fungerer ved å akselerere elektroner gjennom bruk av korte laserpulser som retter seg mot tusenvis av mikroskopiske søyler plassert i et lite vakuumrør. I en fersk studie publisert i Nature rapporterte forskerne at den kompakte akseleratoren økte energien til elektroner med over 40 %. Selv om disse partiklene har betydelig mindre energi sammenlignet med de som brukes i Large Hadron Collider (LHC), er ikke hovedfokuset til teamet ved FAU å dykke ned i dypet av partikkelfysikk, men heller å utforske medisinske anvendelser.

NEAs potensiale innen målrettet kreftstrålebehandling er spesielt lovende. Akseleratorens kompakte natur åpner for muligheten for å plassere den på et endoskop, noe som muliggjør administrering av strålebehandling direkte til det berørte området i kroppen. Denne tilnærmingen vil ikke bare sikre større nøyaktighet i målretting mot kreftceller, men også redusere bivirkningene forbundet med nåværende strålingsleveringsmetoder. Tomáš Chlouba, en av hovedforfatterne av studien, ser for seg dette som "drømmeapplikasjonen" for NEA.

Selv om FAU-teamet fortsatt er et stykke unna å implementere mikroakseleratoren i humanmedisin, markerer den vellykkede testingen av dette første i sitt slag nanofotoniske systemet et betydelig skritt i den retningen. Ettersom teknologien fortsetter å krympe partikkelakseleratorer, baner den vei for medisinske gjennombrudd som har potensial til å transformere landskapet innen helsevesenet, og tilbyr nye og mer effektive behandlinger for tilstander som kreft.

