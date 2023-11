Mongolske forskere avdekker ny innsikt i dinosaurenes dødsstilling

Forskere som utfører en utgraving i Mongolia har gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse som kaster lys over dinosaurenes dødspositur. I Gobi-ørkenen ved Barun Goyot-formasjonen avdekket paleontologer hodeskallen og nesten fullstendig skjelett av en tidligere ukjent dinosaurart. Det som gjorde dette funnet spesielt spennende, var at de fleste av beinene fortsatt var arrangert i dinosaurens opprinnelige dødsstilling, noe som ga ny innsikt i deres oppførsel og fysiologi.

Denne arten, kalt Jaculinykus yaruui, antas å være avledet fra alvarezsauridene, en gruppe små, fuglelignende dinosaurer fra slutten av krittperioden. Oppdagelsen utfordrer tidligere forestillinger om at bare moderne fugler viser en bestemt sovestilling når de dør. Dette funnet tyder på at oppførselen var mer vanlig enn forventet blant ikke-fugledinosaurer og deres fugleslektninger.

Dr. Jingmai O'Connor, en assosiert kurator for fossile reptiler, diskuterte betydningen av funnet. I et avvik fra den tradisjonelle sovestillingen ble dinosaurens hode stukket over lemmene, med halen tett pakket rundt kroppen. Denne holdningen gjenspeiler dagens fugler, noe som indikerer en potensiell kobling mellom de to. Sovestillingen antas å ha tjent en termoregulerende funksjon, som sparer kroppsvarmen selv ved døden.

Denne oppdagelsen gir verdifulle ledetråder om de evolusjonære endringene som skjedde i alvarezsaurider. Ettersom disse dinosaurene krympet i størrelse over tid, kan de ha tatt i bruk den samme termoreguleringsstrategien som deres fuglekolleger. Dette antyder at den fuglelignende termoregulatoriske oppførselen utviklet seg før opprinnelsen til drevet flyging, og fremhever de fascinerende tilpasningene og oppførselen til gamle dinosaurer.

Dette banebrytende funnet utvider ikke bare vår forståelse av dinosaurenes oppførsel, men understreker også de delte egenskapene mellom eldgamle og moderne fugler. Det understreker viktigheten av å studere fossiler omhyggelig for å tyde mysteriene i planetens historie og skapningene som en gang streifet rundt på jorden.

FAQ

