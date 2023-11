Spilte støv en større rolle i dinosaurenes utryddelse enn vi tidligere trodde?

Forskere har lenge trodd at en asteroide-nedslag førte til utryddelse av dinosaurer. Ny forskning tyder imidlertid på at støv, snarere enn den direkte påvirkningen, kan ha spilt en mer betydelig rolle i deres bortgang.

Ifølge en studie publisert i Nature Geoscience hevder belgiske forskere at selv om de umiddelbare effektene av asteroidevirkningen var ødeleggende, hadde tidligere studier oversett en annen avgjørende faktor: trillioner av tonn støv som ville blitt drevet inn i atmosfæren.

Forskerne foreslår at støvet forårsaket en "global vinter" da det blokkerte solens stråler og forårsaket et dramatisk fall i den globale overflatetemperaturen. Denne mangelen på lys gjorde det vanskelig for planter å overleve, noe som førte til en nedgang i planteetere og deretter påvirket hele næringskjeden.

Mengden støv som anslås å ha vært tilstede i atmosfæren er svimlende: rundt 2,000 gigatonn, som er mer enn 11 ganger vekten til Mount Everest. Datasimuleringer kjørt på sediment fra et fossilsted i Nord-Dakota indikerte at støvet kunne ha blokkert sollys i opptil to år, og frarøve planter den nødvendige energien for fotosyntese.

Bortsett fra den umiddelbare virkningen, antyder studien at dinosaurenes utryddelse var en gradvis prosess som fant sted over noen år i stedet for en brå hendelse.

Implikasjonene av denne forskningen strekker seg utover riket til forhistoriske skapninger. En annen nylig rapport antyder at, i likhet med virkningen av en asteroide, kan en atombombedetonasjon på jorden også ha sammenlignbare effekter på atmosfæren, noe som fører til en "Kjernefysisk liten istid."

Mens utryddelsen av dinosaurene førte til en betydelig endring i jordens økosystem, hevder noen forskere at det var en nødvendig betingelse for fremveksten av pattedyr, inkludert mennesker.

Avslutningsvis utfordrer banebrytende forskning den langvarige troen på at den direkte innvirkningen av en asteroide alene var ansvarlig for utryddelsen av dinosaurer. I stedet antyder det at den påfølgende globale vinteren forårsaket av den enorme mengden støv i atmosfæren spilte en mer sentral rolle i å omforme jordens sammensetning og banet vei for pattedyrenes evolusjonære suksess.