ESAs PAVER-prosjekt har som mål å skape veidyktige overflater på månen

Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har satt i gang et prosjekt kalt PAVER for å lage veidyktige overflater på månen. Denne ambisiøse bestrebelsen tar sikte på å bane over områder med aktivitet på månens overflate, inkludert veier og landingsplasser, ved å bruke en kraftig laser for å smelte månestøv til en solid glassaktig overflate. PAVER-prosjektet ledes av Tysklands BAM Institute of Materials Research and Testing, Aalen University, LIQUIFER Systems Group i Østerrike, og Tysklands Clausthal University of Technology.

Behovet for et slikt prosjekt oppstår på grunn av utfordringene med månestøv, som er ultrafint, slitende og klebrig. Under Apollo-tiden forårsaket månestøv betydelige problemer, tette utstyr og erodere romdrakter. Oppsamlingen av støv på Apollo 17 måne-roveren førte til en trussel om overoppheting, mens Sovjetunionens Lunokhod 2-rover bukket under for overoppheting da radiatoren ble dekket av støv.

PAVER-prosjektet har som mål å overvinne disse utfordringene ved å smelte simulert månestøv ved hjelp av en 12-kilowatt karbondioksidlaser. Denne prosessen skaper trekantede, hulsentrerte geometriske former som kan låses sammen for å danne solide overflater over store områder med månejord. Disse overflatene kan potensielt tjene som veier eller landingsplasser.

Det resulterende materialet er glasslignende og sprøtt, men tåler nedadgående kompresjonskrefter. Selv om den går i stykker, kan den fortsatt brukes og repareres etter behov. Teamet anslår at en 100 kvadratmeter stor landingspute med en tykkelse på to centimeter kan bygges på 115 dager.

Dette prosjektet er et svar på oppfordringen til ideer drevet av ESAs Basic Activities gjennom Open Space Innovation Platform (OSIP), som søker etter forskningsideer knyttet til off-Earth produksjon og konstruksjon. PAVER-prosjektet har blitt hyllet som en effektiv investering, som åpner opp for flere lovende veier for videre etterforskning.

Når astronauter forbereder seg på å vende tilbake til måneoverflaten, kan opprettelsen av veidyktige overflater forbedre sikkerheten og effektiviteten til måneutforskningen betydelig. PAVER-prosjektet presenterer en potensiell løsning på utfordringene som månestøv utgjør, og gjør Månen mer beboelig og navigerbar for fremtidige oppdrag.

