Ny teknikk kombinerer bildebehandlingsmetoder for å visualisere intracellulære prosesser

Et team av forskere ledet av Peter Dahlberg ved SLAC National Accelerator Laboratory utvikler en teknikk som kombinerer avbildningsmetodene kryogen elektrontomografi (cryo-ET) og superoppløsningsfluorescensmikroskopi for å visualisere intracellulære prosesser i høy detalj. Dahlberg tar sikte på å slå sammen fordelene med begge teknikkene, noe som muliggjør identifisering av spesifikke biomolekyler og et omfattende syn på deres cellulære kontekst.

Superoppløsningsfluorescensmikroskopi er effektiv til å spore individuelle molekyler, men den mangler informasjon om det omkringliggende cellulære miljøet. Cryo-ET, derimot, gir høyoppløselige bilder av celler, men kan ikke finne og spore individuelle molekyler. Dahlbergs teknikk, kalt "superoppløst kryogen korrelativ lys- og elektrontomografi," adresserer denne begrensningen ved å overlegge bilder oppnådd gjennom begge metodene for å gi en klar visualisering av målmolekylet og dets omgivelser.

Men å kombinere disse teknikkene krever betydelig optimalisering og modifikasjoner av mikroskopet. Dahlberg og teamet hans har jobbet med å forbedre et fokusert ionestrålefresesystem med et vedlagt skanningselektronmikroskop (FIB-SEM) for å overvinne utfordringer som flashfrysing av celler på et lite rutenett og for å sikre kompatibiliteten til begge avbildningsmetodene.

For å oppnå dette har Dahlberg modifisert FIB-SEM ved å legge til et optisk mikroskop. Denne modifikasjonen tillater innsamling av fluorescensmikroskopidata uten å måtte flytte rutenettet, og minimerer dermed potensiell skade og forurensning.

Teamet har allerede brukt denne teknikken for å studere oppførselen til proteiner i Caulobacter crescentus bakterieceller, som gjennomgår asymmetrisk deling. Resultatene har gitt verdifull innsikt i intracellulære prosesser og har potensial til å kaste lys over lignende mekanismer i menneskelige celler.

Dahlberg og teamet hans er glade for å fullt ut utnytte det modifiserte mikroskopet og fortsette å fremme teknikken. Ved å kombinere cryo-ET og superoppløsnings fluorescensmikroskopi, tar de sikte på å avdekke mysteriene til molekylære maskiner som driver grunnleggende cellulære prosesser.

Kilde: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117