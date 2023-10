NASAs OSIRIS-REx-oppdrag har oppnådd en betydelig milepæl ettersom kapselen som inneholder prøver av en asteroide lander i Utah. Kapselen var utstyrt med sensorutstyr plassert på punktet for toppoppvarming under reisen.

Tidlig 24. september hoppet romfartøyet inn i forsvarsdepartementet Dugway Proving Ground i Utah Test and Training Range, som ligger omtrent 80 miles vest for Salt Lake City. OSIRIS-REx-oppdraget tar sikte på å samle prøver fra en asteroide og bringe dem tilbake til jorden for videre studier.

Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Oppdraget Regolith Explorer (OSIRIS-REx) er NASAs første prøve-returoppdrag av biter og deler fra en asteroide. Romfartøyet reiste til en asteroide ved navn Bennu og brukte en robotarm for å samle materiale fra overflaten.

Sensorutstyret plassert under punktet for toppoppvarming under kapselens nedstigning var avgjørende for å overvåke temperatur og andre forhold. Disse dataene vil gi verdifull innsikt i re-entry-prosessen og bidra til å forbedre fremtidige oppdrag som involverer prøveretur.

NASAs vellykkede prøveoppdrag er en betydelig prestasjon innen romutforskning. De innsamlede prøvene vil gi forskerne verdifull informasjon om sammensetningen og opprinnelsen til asteroider. Disse dataene vil bidra til vår forståelse av solsystemets dannelse og utvikling.

OSIRIS-REx-oppdraget representerer et stort skritt fremover i vår utforskning av asteroider og muligheten for å utnytte ressursene deres i fremtiden. Ytterligere analyse av prøvene vil avdekke ny innsikt og bane vei for fremtidige oppdrag rettet mot asteroider for vitenskapelig utforskning og potensiell ressursutvinning.

