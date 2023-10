Vitenskapsnyheter: Hidden Water Reservoir, Brain's 'Tell' for False Memories, og en hyllest til Jimmy Buffett

By

Denne uken i vitenskapsnyheter fant flere spennende funn og hendelser sted. Først ble et massivt vannreservoar funnet skjult under havbunnen i det sørlige Stillehavet. Denne betydningsfulle oppdagelsen bidrar til vår forståelse av jordens geologiske historie og sammensetningen av jordskorpen. I tillegg ble Zealandia, et skjult kontinent i det sørlige Stillehavet, fullstendig kartlagt.

I et annet fascinerende funn oppdaget forskere at neandertaler-DNA knyttet til økt smertefølsomhet kan være mest vanlig i populasjoner med utbredt indiansk aner. Denne studien belyser det komplekse forholdet mellom genetikk og smerteoppfatning.

Har du noen gang opplevd et falskt minne? Forskere har funnet ut at hjernen kan være i stand til å skille mellom ekte minner og falske. Dette funnet gir innsikt i hvordan hjernen behandler og lagrer minner.

Da hun gikk videre til dyreriket, ble det funnet at frosker lekte døde for å unngå mannlige fremskritt. Denne oppførselen er en unik tilpasning som hjelper kvinner å navigere i miljøet og beskytte seg selv.

I romnyhetene avslørte NASA Bennu-asteroideprøvereturoppdraget, som tar sikte på å samle inn og studere prøver fra denne rombergarten. I tillegg ble kjølvannet av to massive planeter som kolliderte i et fjernt stjernesystem observert, og ga verdifull informasjon om planetkollisjoner.

Til slutt ble det laget en hyllest til avdøde Jimmy Buffett i form av en nyoppdaget knallgul sjøsnegl. Denne lille skapningen tjener som en påminnelse om Buffetts arv som legenden om tropisk rock.

I andre vitenskapsrelaterte nyheter vant Laurent Ballesta, en fransk undervannsfotograf og marinbiolog, konkurransen Årets dyrefotograf med sitt fantastiske bilde av en gylden hesteskokrabbe i sitt naturlige habitat. Bildet viser skjønnheten og viktigheten til denne eldgamle og truede arten.

Dette er bare noen få høydepunkter fra vitenskapens verden denne uken, som viser den stadig utviklende naturen til vitenskapelig utforskning og oppdagelse.

