Forskere oppdager opprinnelsen til tidlige galakser

I en overraskende oppdagelse har James Webb-romteleskopet avdekket en samling av modne galakser som dateres tilbake til de tidlige stadiene av universet. Denne åpenbaringen har fått forskere til å stille spørsmål ved de eksisterende teoriene om kosmologi. Imidlertid kan en ny studie gi en forklaring som stemmer overens med dagens vitenskapelige forståelse.

James Webb-romteleskopet, som startet sin virksomhet i fjor, har gitt bemerkelsesverdig innsikt i universets tidlige historie. Den har observert en gruppe galakser som eksisterte under den kosmiske daggry, en gåtefull epoke. Tilstedeværelsen av disse massive og modne galaksene motsier forventningene og har reist spørsmål om de grunnleggende prinsippene for kosmologi.

Forskere har jobbet aktivt for å løse dette mysteriet uten å se bort fra den eksisterende vitenskapelige kunnskapen. Den siste studien tilbyr en potensiell løsning som ikke krever en fullstendig revurdering av kosmologiske teorier.

Spansk oppstart PLD Space forbereder seg til rakettoppskyting

PLD Space, en spansk oppstart, forbereder seg på en testoppskyting av sin gjenbrukbare Miura-1-rakett. Denne oppskytningen vil markere en betydelig milepæl i utviklingen av "mikrolaunchers" og vil være Europas første fullt private rakettoppskyting.

Testlanseringen skal etter planen finne sted tidlig på lørdag fra Huelva sørvest i Spania. PLD Space har som mål å demonstrere gjennomførbarheten av sin gjenbrukbare rakettteknologi gjennom dette suborbitale oppdraget. Etter å ha møtt et mislykket forsøk i juni, er selskapet ivrige etter å vise frem potensialet til sin innovative rakett.

Gamle menneskelige fotavtrykk går tilbake tusenvis av år tidligere enn forventet

Ny forskning har avslørt at mennesker okkuperte landskapet i Nord-Amerika mye tidligere enn tidligere antatt. Fossiliserte fotavtrykk funnet ved White Sands nasjonalpark i New Mexico har blitt bestemt til å være omtrent 21,000 23,000 til XNUMX XNUMX år gamle.

Denne oppdagelsen, basert på radiokarbon og optisk stimulerte luminescensdateringsteknikker, indikerer at Homo sapiens hadde en tilstedeværelse i Nord-Amerika under de tøffeste forholdene i siste istid. Disse funnene kaster lys over motstandsdyktigheten og tilpasningsevnen til arten vår i ekstreme miljøer.

