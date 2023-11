Avduking av hemmelighetene til jordens dype indre: Rester av en urkollisjon

Vitenskapelige oppdagelser avslører stadig mysteriene som er skjult på planeten vår. Nylige gjennombrudd innen geologi har kastet lys over to kolossale strukturer på størrelse med kontinentet som ligger dypt inne i jordens mantel. Disse gåtefulle massene, som ligger under Afrika og Sør-Stillehavsregionen, har fanget oppmerksomheten til seismologer i flere tiår. Nå tror forskere at disse tette klattene faktisk kan være rester av en katastrofal hendelse som skjedde under de tidlige stadiene av jordens dannelse.

Den rådende hypotesen antyder at for milliarder av år siden kolliderte et objekt på størrelse med Mars kalt Theia med vår spirende planet. Denne kolossale innvirkningen førte til slutt til månens fødsel. Restene av denne voldsomme kollisjonen, gjemt dypt inne i jordens tarm, er nå identifisert som de formidable massene som bor under Afrika og Sør-Stillehavet.

Mens den nøyaktige opprinnelsen til disse klattene fortsatt undersøkes, gir deres tilstedeværelse uvurderlig innsikt i jordens eldgamle historie. Ved å studere sammensetningen og oppførselen til disse mystiske strukturene, håper forskerne å få en dypere forståelse av de unike forholdene som formet planeten vår.

