NASAs siste romoppdrag oppnådde en stor milepæl som en kapsel som inneholder den største jordprøven som noen gang er samlet inn fra en asteroide som har landet i Utah-ørkenen. Kapselen, frigjort fra romfartøyet OSIRIS-REx, havnet innenfor en angitt landingssone vest for Salt Lake City.

OSIRIS-REx-romfartøyet hadde vært på et oppdrag for å samle en prøve fra asteroiden Bennu, som den oppnådde tidligere i år. Søndag kom den dråpeformede kapselen med den dyrebare lasten inn i jordens atmosfære igjen og hoppet trygt inn i Utah-ørkenen.

Dette er en betydelig prestasjon for NASA ettersom det er første gang en prøve fra en asteroide har blitt returnert til jorden med hell siden Apollo-oppdragene brakte tilbake månesteiner på 1960- og 1970-tallet. Forskere er ivrige etter å studere asteroideprøven da den har verdifull innsikt i dannelsen av solsystemet og kan gi ledetråder om opprinnelsen til livet på jorden.

I andre romrelaterte nyheter undersøker USAs romstyrke muligheten for å etablere en hotline med Kina for å forhindre kriser i verdensrommet. General Chance Saltzman, sjefen for romoperasjoner, uttrykte behovet for direkte kommunikasjon mellom romstyrken og dens kinesiske motpart for å deeskalere spenningene. Mens diskusjoner har funnet sted internt, har det ennå ikke funnet sted noe formelt engasjement med Kina.

Å etablere en hotline med Kina kan være et avgjørende skritt for å sikre fredelig samarbeid i rommet og unngå potensielle konflikter eller misforståelser. USA anerkjenner viktigheten av internasjonalt samarbeid i romutforskning og har som mål å fremme bedre kommunikasjonskanaler med alle romfartsnasjoner.

Begge disse utviklingene fremhever den fortsatte fremgangen og samarbeidet innen romutforskning og den økende betydningen av rombaserte aktiviteter i den moderne verden.

kilder:

– NASA: www.nasa.gov

– Reuters: www.reuters.com