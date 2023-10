Ny studie finner økonomiske fordeler ved stripete hyeners rolle i avhending av kadaver

En ny studie utført i Rajasthans Sawai Mansingh Wildlife Sanctuary estimerer de økonomiske fordelene ved stripete hyeners rensetjenester på kadaver og ville byttedyr. Studien fant at i løpet av 2019-2020-perioden konsumerte stripete hyener i helligdommen 23 tonn husdyrskrotter og 17 tonn ville byttedyr, og sparte tusenvis av dollar i kostnader for fjerning av kadaver.

Stripede hyener gir avfallstjenester som bidrar til å hindre sykdomsoverføring og opprettholde renheten i miljøet. Disse fordelene reduserer ikke bare risikoen for sykdom, men sparer også penger ved å unngå kunstig avhending av kadaver som elektrisk kremasjon eller bålbrenning.

Forskningen, en av de første estimatene av de økonomiske fordelene ved å rydde av stripete hyener i et menneskedominert landskap, tar sikte på å kaste lys over de positive bidragene fra disse ofte oversett åtseldyrene. Studien antyder at å utdanne lokalsamfunn om disse økonomiske fordelene potensielt kan fjerne det negative bildet knyttet til stripete hyener og hjelpe til med å bevare dem.

Den stripete hyenen er en av fire arter av hyener i verden og finnes i India. Disse ensomme rovdyrene har et hundelignende utseende og livnærer seg opportunistisk på rester av dyr som er foretatt av større rovdyr og kasserte husdyrkadaver.

Ytelse av kadaveravhending av stripete hyener er spesielt viktig i studieområdet på grunn av det store antallet husdyr og dårlige sanitærforhold. Dumping av kadaver i åpne områder og langs veikanter utgjør et alvorlig avfallshåndteringsproblem, noe som gjør regionen sårbar for spredning av zoonotiske sykdommer.

De økonomiske bidragene fra rensetjenestene utført av stripete hyener ble kvantifisert av forskerne. De estimerte verdien av deponering av kadaver ved to metoder: elektrisk kremasjon og bålbrenning. Funnene avslørte at stripete hyener fjernet omtrent 4.4 prosent av husdyravfall, totalt 23 tonn, fra studieområdets årlige avfallsproduksjon på 525 tonn. Fjerningskostnaden for dette avfallet ble beregnet til å være $7095 for elektrisk kremasjon og $49,665 for bålbrenning.

Studien foreslår at de monetære fordelene som er identifisert kan utnyttes av skogfunksjonærer til forvaltning av stripete hyener og deres habitater. Evalueringsmetoden som er brukt i denne studien kan også brukes på andre områder som står overfor utfordringer i deponering av husdyrkadaver, til fordel for åtseletere som sjakaler og rever.

Samlet sett understreker forståelsen av den økonomiske verdien av rensetjenester levert av stripete hyener viktigheten av disse dyrene for å opprettholde sunne landskap og oppmuntrer til en re-evaluering av den negative oppfatningen som ofte er forbundet med dem. Ved å konsumere husdyravfall sparer stripede hyener ikke bare samfunn penger, men bidrar også til sykdomsforebygging og næringssirkulering i økosystemene.

kilder:

– Originalartikkel: [Sett inn kilde]

– Bildekilde: Randeep Singh