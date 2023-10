Satellittobservasjoner har avslørt et bekymringsfullt tap av istetthet ved Antarktis ishyller i løpet av de siste 25 årene, noe som understreker den akselererende virkningen av klimaendringer. Studien, som analyserte 100,000 1 satellittradarbilder fra den europeiske romfartsorganisasjonens Copernicus Sentinel-40 og CryoSat-oppdrag, fant at over 1997 % av Antarktis flytende ishyller har redusert betydelig i volum siden 162. Av de 71 antarktiske ishyllene som er opplevd, en reduksjon i volum, noe som resulterer i et totalt tap på rundt 8.3 billioner tonn is i løpet av studieperioden.

Funnene fremhever de potensielle implikasjonene av dette istapet. Som forlengelsene av Antarktis landbaserte innlandsis, fungerer isbremmer som en barriere som bremser isstrømmen inn i havet, og stabiliserer dermed isbreer. Tapet av isbremmer bidrar imidlertid ikke bare til stigende havnivå, men også til akselerert istap i form av isbreens ferskvann som strømmer ut i havet. Denne doble påvirkningen utgjør en betydelig risiko.

Studien avslørte at smeltingen av ishyllene har resultert i utslipp av omtrent 74 billioner tonn ferskt smeltevann i havet. Denne tilstrømningen av smeltevann kan påvirke havsirkulasjonen, som spiller en viktig rolle i å regulere den globale temperaturen og støtte vannlevende.

Forskningen viste også et komplekst bilde av istap i Antarktis. Isbremmer på den vestlige siden av kontinentet, utsatt for varmere vann på grunn av forskjellige strømmer og vinder, opplevde mer betydelig istap sammenlignet med de på østsiden. Getz-ishyllen, den største i Antarktis, mistet 2 billioner tonn is siden 1997, med omtrent 5 % av tapet tilskrevet is som brøt bort og drev ut i havet. De resterende 95 % av tapet skyldtes smelting ved bunnen av isbremmen.

Studien konkluderer med at nesten halvparten av ishyllene i Antarktis krymper uten tegn til bedring, noe som indikerer at de ikke klarer å regenerere under presset fra et varmere klima. Dette fremhever det presserende behovet for fortsatt satellittovervåking av Antarktis, slik som Copernicus Sentinel-1 og CryoSat-oppdragene, for å spore og forstå endringene som skjer i dette avsidesliggende polare landskapet.

