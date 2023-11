Nye himmelundersøkelser og utfordringen med satellittglimt

Storskala himmelundersøkelser er klar til å revolusjonere astronomifeltet ved å gjøre det mulig for astronomer å studere den stadig skiftende himmelen på en mye kortere tidsskala. Observatorier som Vera Rubin og andre vil åpne opp veier for å observere forbigående hendelser, som supernovaer, i deres tidligste stadier. Disse undersøkelsene vil også hjelpe til med oppdagelsen av jordnære asteroider som tidligere kan ha gått ubemerket hen. Fremdriften til satellittkonstellasjoner, som Starlink, utgjør imidlertid en potensiell trussel mot suksessen til disse undersøkelsene på grunn av lysforurensning.

En fersk studie utført av et team av forskere fordypet seg i virkningen av satellittkonstellasjoner på himmelundersøkelser, spesielt ved å bruke observasjoner fra Zwicky Transient Facility (ZTF). Mens tidligere studier hovedsakelig fokuserte på den generelle lysstyrken til satellitter, utforsket denne studien glimt fra satellitter som en avgjørende faktor. Satellitter, på grunn av deres skiftende orientering når de går i bane, kan produsere blink eller glimt når flate overflater reflekterer sollys mot jorden. Disse glimtene ligner kortvarige transienter, noe som gjør dem utfordrende å skille fra ekte astronomiske hendelser og filtrere ut dataene.

Teamet analyserte ZTF-dataene over en periode på tre år og oppdaget at satellittglimt har en betydelig innflytelse. De estimerte at glimt i gjennomsnitt varer i flere titalls til hundrevis av millisekunder, med omtrent 80,000 XNUMX satellittglimt i timen over himmelen. Denne tilstrømningen av lysforurensning utgjør en betydelig hindring for forbigående studier ved observatorier som Vera Rubin, og setter suksessen til disse prosjektene i fare. Med Starlinks ambisiøse planer om å skyte opp flere satellitter, sammen med andre storskala konstellasjoner, kan utbredelsen av glimt gjøre visse himmelundersøkelser ulevbare.

Fremveksten av satellittkonstellasjoner, inkludert Starlink, gir utvilsomt ulike fordeler, som å bygge bro over det digitale skillet og koble sammen avsidesliggende områder. Dette edle målet har imidlertid en pris, både i økonomiske termer og i kompromisset mellom våre himmelske synspunkter. Det reiser en avgjørende beslutning mellom å sikre universell tilkobling og å bevare arven fra vår mørke himmel.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er satellittglimt?

A: Satellittglimt er korte blink eller glimt som produseres av satellitter når flate overflater på strukturen deres reflekterer sollys mot jorden.

Spørsmål: Hvordan påvirker satellittglimt himmelundersøkelser?

Sv: Satellittglimt kan forveksles med kortvarige transienter, noe som kan føre til feilidentifikasjon av ekte astronomiske hendelser. Denne tilstrømningen av falske positive data hemmer muligheten til å filtrere ut støy og påvirker suksessen til himmelundersøkelsesprosjekter.

Spørsmål: Hva er bekymringen angående satellittkonstellasjoner?

A: Mens satellittkonstellasjoner, som Starlink, tilbyr fordeler når det gjelder global tilkobling, kan den betydelige økningen i antall satellitter resultere i økt lysforurensning under himmelundersøkelser. Denne lysforurensningen kan kompromittere kvaliteten på astronomiske observasjoner og forskning.

Spørsmål: Hvilke valg må tas angående satellittkonstellasjoner?

A: Å finne en balanse mellom universell tilkobling og bevaring av vår mørke himmel er avgjørende. Det må tas beslutninger angående tettheten og utformingen av satellittkonstellasjoner for å minimere deres innvirkning på astronomiske observasjoner, samtidig som det sikres bred tilgang til internett.