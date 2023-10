Romfartøyets innvirkning på jordens atmosfæriske sammensetning

By

En fersk studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences har avslørt at satellitter og romfartøyer forurenser jordens atmosfære med store mengder metaller. Denne forurensningen skjer i stratosfæren, en region som inneholder en stor konsentrasjon av ozon.

Forskerteamet, ledet av Dan Cziczo fra University of Purdue, samlet inn data ved å fly fly i en høyde av nesten 12 miles. Dette tillot dem å fange nøyaktige målinger uten forurensning fra flyrøyk. Studien oppdaget at metaller som litium, kobber, aluminium og bly, som ofte finnes i romfartøyer, overgikk nivåene av naturlig forekommende kosmisk støv.

Videre fant teamet at nesten 10 prosent av svovelsyrepartikler, som er avgjørende for å beskytte ozonlaget, var forurenset med fordampede rester fra romfartøy. Tilstedeværelsen av unike elementer som niob indikerer bruken av varmeskjold i raketter. Disse bevisene peker på forurensningen som kommer fra romfartøy i stedet for meteoritter, som har holdt seg uendret i århundrer.

Miljøpåvirkningen av denne forurensningen er ennå ikke fullt ut forstått. Men gitt den anslåtte økningen i antall satellitter i bane, kan situasjonen forverres. Det er anslått at det vil være ytterligere 50,000 2030 satellitter innen 50, med selskaper som SpaceX og Amazon som leder an. Denne raske veksten i romfartsindustrien betyr at opptil XNUMX prosent av aerosolpartikler i stratosfæren til slutt kan inneholde metaller som kommer inn i romfartøyer igjen.

Disse funnene vekker bekymring for de miljømessige konsekvensene av romindustriens ekspansjon. Akkumulering av romrester og frigjøring av menneskeskapte materialer i stratosfæren nødvendiggjør ytterligere undersøkelser. Ettersom vi fortsetter å stole sterkt på satellitter og romfartøy, blir det avgjørende å utvikle bærekraftig praksis som minimerer den negative påvirkningen på atmosfæren vår.

Kilde: Proceedings of the National Academy of Sciences