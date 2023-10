Deep Space Climate Observatory fanger et spektakulært bilde av solformørkelse

Satellitten Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), en felles innsats av NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og US Air Force, tok nylig et bemerkelsesverdig fotografi av "ringen av ild" solformørkelsen som fant sted på 14. oktober 2023. Denne formørkelsen hypnotiserte millioner av skywatchere over hele Amerika, og DSCOVRs unike perspektiv fra nesten 1 million miles unna ga en fantastisk utsikt.

Bildet tatt av DSCOVR viser planeten vår, med sine levende blå nyanser, mot det enorme mørket i verdensrommet. Imidlertid virker en betydelig del av Nord-Amerika dempet på grunn av månens mørke skygge. Denne satellittens hovedoppgave er å overvåke solvinden og forbedre romværvarslene. I tillegg bruker den NASAs Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) for å observere jorden og fange fantastiske hendelser som den nylige solformørkelsen.

Solformørkelser oppstår når månen er på linje mellom jorden og solen, og blokkerer skiven fra vårt perspektiv. Disse justeringene er relativt sjeldne, ettersom månens bane rundt planeten vår vippes med omtrent 5 grader sammenlignet med jordens bane rundt solen.

Under den nylige formørkelsen så månen og solen ut til å ha omtrent samme størrelse på jordens himmel. Månens elliptiske bane betydde imidlertid at den ikke var i stand til å dekke solen helt, noe som resulterte i en ringformet eller "ildring" formørkelse. I denne typen formørkelse omgir en lys ring av lys måneskiven. De som var heldige nok til å være innenfor den ringformede banen, som var 130 miles bred, var vitne til dette storslåtte fenomenet.

I tillegg til DSCOVR, tok andre satellitter i bane rundt jorden også bilder og videoer av formørkelsen mens månens skygge krysset USA fra sørøst.

kilder:

– Bildekreditt: Brett Tingley/Space.com/Future

– NASA

– NOAA

– US Air Force