Utforsk det eldgamle landskapet under Øst-Antarktis is

En fersk studie har avslørt et skjult, eldgammelt landskap under isdekket i Øst-Antarktis, og gir et innblikk i regionens fortid før istiden. Forskning utført av University of Durham i Storbritannia brukte satellittdata for å avdekke et landområde ved siden av Aurora og Schmidt subglasiale bassenger som stort sett har holdt seg uendret i opptil 34 millioner år. Denne flekken byr på et "landskapsspøkelse" før innlandsisen ble dannet, som beskrevet av studielederforfatter Stewart Jamieson.

Ved å bruke eksisterende data kunne forskerne kartlegge bølgene på overflaten av isen, som tilsvarte endringer i høyden under. Disse subtile gradientene avslørte et subglasialt landskap som ligger 1.2 miles (2 kilometer) under overflaten. Landskapet besto av tre separate landmasser, forbundet med U-formede daler, noe som indikerer at de en gang var en del av en kontinuerlig formasjon. Imidlertid, under oppløsningen av det gamle superkontinentet Gondwana, forårsaket sannsynligvis tektoniske krefter separasjonen av disse landmassene.

Studien antyder at da klimaet ble avkjølt etter krittperioden, dannet det seg iskapper på toppen av hver landmasse. Den påfølgende smeltingen og avrenningen skapte elver som rant mot kysten, som åpnet seg på den tiden. For omtrent 34 millioner år siden vokste det massive isdekket som dekker Antarktis i dag og begravde hele kontinentet, og bevarte dette pre-glasiale landskapet.

Interessant nok opplevde noen deler av Øst-Antarktis betydelig erosjon på grunn av vekten av isdekket. Imidlertid, på det nylig oppdagede stedet, nådde ikke isen en tykkelse som ville tillate vann å samle seg, og dermed forhindret erosjon. Dette tyder på at dette spesielle landskapet har holdt seg relativt stabilt over millioner av år.

Mens ytterligere undersøkelser er nødvendig for å bekrefte landskapets alder, vil boring gjennom isen for å trekke ut stein- og sedimentprøver fra stedet gi verdifull innsikt. Å forstå det eldgamle landskapet under det øst-antarktiske isdekket er avgjørende for å forutsi dets oppførsel i en oppvarmende verden. Ved å forstå formen og egenskapene til landskapet, kan forskere få innsikt i dagens isflyt og forutse fremtidige endringer.

Spørsmål og svar

Hva avdekket den nylige studien under Øst-Antarktis isdekke?

Studien avslørte et eldgammelt landskap som stort sett har holdt seg intakt i opptil 34 millioner år under isdekket i Øst-Antarktis.

Hvordan ble dette eldgamle landskapet oppdaget?

Forskere brukte satellittdata for å kartlegge variasjonene i høyden på overflaten av isen, som tilsvarte endringer i det underliggende landskapet. Disse subtile gradientene avslørte et subglasialt landskap begravd 1.2 miles (2 kilometer) under overflaten.

Hva er betydningen av dette funnet?

Å forstå det pre-glasiale landskapet under Øst-Antarktis kan gi verdifull innsikt i å forutsi oppførselen til isdekket i en oppvarmende verden. Ved å studere formen og egenskapene til landskapet, kan forskere bedre forstå dagens isflyt og forutse fremtidige endringer.

Er det noen planer om å bekrefte alderen på landskapet?

Forskere håper å kunne gjennomføre ytterligere undersøkelser ved å bore gjennom isen og trekke ut stein- og sedimentprøver fra stedet. Dette vil muliggjøre en mer nøyaktig bestemmelse av landskapets alder.