Sarah Abos fengslende intervju med astronaut Michael Collins

I et nylig intervju hadde journalisten Sarah Abo det privilegium å snakke med astronaut Michael Collins, piloten til NASAs Apollo 11-romfartøy som brakte de første mennene til månen i 1969. Mens navn som Neil Armstrong og Buzz Aldrin ofte forbindes med dette historisk oppdrag, var det Collins' pilotferdigheter som sikret deres trygge retur til jorden.

Selv om Collins selv ikke tråkket sin fot på månen, gjorde hans utrolige reise utenfor planeten et varig inntrykk på Sarah. Hun beskrev Collins perspektiv som fryktinngytende, og uttalte at når du er i verdensrommet og ser jorden, fremstår den som et lite eksemplar som kan dekkes av tommelen. Denne opplevelsen tjener som en påminnelse om vår litenhet i den enorme galaksen vi bor i.

Under samtalen bemerket Sarah at Collins virket dypt i tråd med menneskets natur. Inntil han gikk bort i 2021, fortsatte han å legemliggjøre nysgjerrighet og personlig vekst. Collins understreket viktigheten av å være nysgjerrig, ønske å lære mer om andre og fremme vilje til å stille spørsmål og lytte. Han mente at gjennom denne nysgjerrigheten kan man fortsette å vokse som individ.

Sarah så på intervjuet hennes med Michael Collins som en bemerkelsesverdig mulighet. Hun ble inspirert av hans innsikt om menneskets ønske om kunnskap og forståelse. Collins unike perspektiv som en astronaut i bane rundt månen tjente som en påminnelse om vår plass i universet og viktigheten av nysgjerrighet og vekst i livene våre.

